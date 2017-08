July 21 (Reuters) - Hispania Activos Inmobiliarios SA :

* Says through the unit Bay Hotels & Leisure SA it has acquired 100 percent of Inversiones Inmobiliarias Oasis Resort SL for 28 million euros ($30.8 million)

* Inversiones Inmobiliarias Oasis Resort SL owns Hotel Oasis Resort in Lanzarote

Source text for Eikon:

Further company coverage: ($1 = 0.9085 euros) (Gdynia Newsroom)