BRIEF-Koninklijke Philips Q2 net profit beats estimates

July 25 (Reuters) - Koninklijke Philips NV :

* Q2 sales 5.86 billion euros ($6.43 billion) versus 5.93 billion euros in Reuters poll

* Q2 adjusted EBITA 544 million euros

* Q2 EBITA 464 million euros

* Q2 net income 431 million euros

* Reuters poll: Q2 adjusted EBITA 534 million euros, EBITA 361 million euros, net profit 302 million euros

* Outlook for 2016 remains unchanged

* For H2 sees Philips Lighting separation costs of 65-85 million euros Source text: philips.to/2ansTVT Further company coverage: ($1 = 0.9112 euros) (Gdynia Newsroom)