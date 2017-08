Aug 24 (Reuters) - Luzerner Kantonalbank AG :

* 0.100% bond of Luzerner Kantonalbank AG for the period 2016-2031

* Is issuing a 0.100% bond of 375 million Swiss francs ($387.76 million) with reopening clause Source text for Eikon: Further company coverage: ($1 = 0.9671 Swiss francs) (Gdynia Newsroom)