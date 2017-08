Aug 25 (Reuters) - Protek :

* H1 revenue 110.18 billion roubles ($1.70 billion) versus 84.23 billion roubles year ago

* H1 profit for the period 2.49 billion roubles versus 4.82 billion roubles year ago Source text: bit.ly/2bDft8e Further company coverage: ($1 = 64.8653 roubles) (Gdynia Newsroom)