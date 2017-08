Sept 12 (Reuters) - Bolsas Y Mercados Espanoles Sociedad Holding de Mercados y Sistemas Financieros (BME) :

* Says MEFF, the derivatives market of BME, launches future contracts on Ibex 35 Bank and Ibex 35 Energy indices

