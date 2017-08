Sept 27 (Reuters) - Makora Krosnienska Huta Szkla SA (Makora KHS) :

* Buys 407 shares representing 9.93 percent stake in Generator Malych Elektrowni Wodnych Sp. z o.o. (Generator MEW) for 1.4 million zlotys ($366,915)

* Buys 198 shares in Torus Investment Sp. z o.o. for 3.0 million zlotys