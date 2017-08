BRIEF-Mondo TV Suisse H1 EBIT turns to loss of CHF 62,000, approves 2016-2018 business plan

Sept 27 (Reuters) - Mondo TV Suisse SA :

* H1 production value 1.5 million Swiss francs ($1.55 million) versus 2.6 million francs a year ago

* H1 EBIT loss 62,000 francs versus profit 153,000 francs a year ago

* Approves 2016-2018 business plan

* Sees FY 2016 production value at 4.1 million francs, FY 2018 production value at 7.2 million francs

* Sees FY 2016 EBIT at 252,000 francs, FY 2018 EBIT at 1.4 million francs Source text for Eikon: Further company coverage: ($1 = 0.9683 Swiss francs) (Gdynia Newsroom)