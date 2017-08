Sept 30 (Reuters) - UNIQA Insurance Group AG :

* Raiffeisen Versicherung AG, FINANCE LIFE Lebensversicherung AG and Salzburger Landes-Versicherung AG (transferor companies) are to be merged with UNIQA Österreich Versicherungen AG (acquiring company)

* Merger with an effective date of 31 december 2015