Oct 4 (Reuters) - N Mas 1 Dinamia SA (Grupo Alantra) :

* Buys additional 27 percent of Nmas1 Syz Gestion SGIIC SA and Nmas1 Syz Valores Agencia de Valores SA from Financiere Syz SA for 5.46 million euros ($6.11 million) Source text for Eikon:

($1 = 0.8941 euros)