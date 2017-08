Oct 10 (Reuters) - Acron Helvetia VII Immobilien AG :

* Acron Swiss Premium Assets AG publishes offer for all public shares of Acron Helvetia VII Immobilien

* Acron Swiss Premium Assets AG offers 95 Swiss francs ($97.26) per share Source text for Eikon: Further company coverage: ($1 = 0.9768 Swiss francs) (Gdynia Newsroom)