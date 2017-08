Oct 11 (Reuters) - Egnsinvest Ejendomme Tyskland A/S :

* Expects Q3 EBVAT will be at 2.9 million Danish crowns ($435,000)

* Keeps 2016 ebvat guidance at 9.5 million-10.0 million crowns Source text for Eikon:

Further company coverage: ($1 = 6.6427 Danish crowns) (Gdynia Newsroom)