Oct 28 (Reuters) - Corpfin Capital Prime Retail II SOCIMI SA :

* Changes FY 2016 outlook

* Sees FY 2016 revenue of 464,070 euros ($506,440) versus previous guidance of 296,220 euros; FY 2016 net profit of 343,798 euros versus previous guidance of 220,553 euros Source text: bit.ly/2eYeuMU Further company coverage: ($1 = 0.9163 euros) (Gdynia Newsroom)