Nov 3 (Reuters) - Fraser & Neave Holdings Bhd :

* Qtrly revenue 976.5 mln rgt versus 1.02 bln rgt

* Qtrly net profit 49.6 mln rgt versus 56.7 mln rgt

* The directors recommend a final single tier dividend of 30.5 sen per share Source text for Eikon: [ID:bit.ly/2fxXceo] Further company coverage: