Dec 15 (Reuters) - Effnetplattformen AB :

* Prospective unit Samhällsbyggnadsbolaget I Norden AB carries out acquisition of property in Borlänge

* Acquisition is financed by equity and loan

* Subsidiary Samhällsbyggnadsbolaget I Norden signed agreement with Borlänge municipality to buy property portfolio for 750 million Swedish crowns ($80 million) Source text for Eikon:

($1 = 9.3793 Swedish crowns)