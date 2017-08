Dec 15 (Reuters) - Spain's Mercado Alternativo Bursatil (MAB):

* Inmofam 99 SOCIMI to start trading on Spain's alternative market on Dec. 21

* Inmofam 99 SOCIMI to list at 17.60 euro per share reference price, which gives total company valuation of 38.83 million euros ($40.43 million) Source text: bit.ly/2gOUmjX ($1 = 0.9604 euros) (Gdynia Newsroom)