Jan 4 (Reuters) - Grupa Recykl SA :

* Its units, Recykl Organizacja Odzysku SA and Reco-Trans Sp. z o.o., get about 5.1 million zloty ($1.21 million) deal over 2017-2019 concerning provision of logistics services and recycling of tyres Source text for Eikon: Further company coverage: ($1 = 4.2052 zlotys) (Gdynia Newsroom)