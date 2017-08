Jan 10 (Reuters) - Kesko Oyj :

* The court of arbitration dismissed Voimaosakeyhtiö SF's action against Kesko subsidiary Kestra Kiinteistöpalvelut Oy

* Action against Kestra Kiinteistöpalvelut Oy concerned further financing of Fennovoima nuclear power plant project Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)