BRIEF-S&P RAISES ICELAND SOVEREIGN CREDIT RATING TO A- FROM BBB+

Jan 13 (Reuters) - S&P ON ICELAND:
* S&P RAISES ICELAND SOVEREIGN CREDIT RATING TO A- FROM BBB+
* SAYS ESTIMATE THE CURRENT ACCOUNT SURPLUS WAS MORE THAN 5% OF GDP IN 2016, PREDOMINANTLY SUPPORTED BY ROBUST TOURISM GROWTH
* SAYS ESTIMATE NET GENERAL GOVERNMENT DEBT DECLINED TO 42% OF GDP IN 2016, FROM 57% IN 2014, ANTICIPATE IT WILL FURTHER REDUCE TO 34% BY 2020
* STABLE OUTLOOK PRIMARILY BALANCES POTENTIAL FOR FURTHER IMPROVEMENT IN EXTERNAL AND MONETARY PROFILES
* ESTIMATE THE CURRENT ACCOUNT POSTED A SURPLUS OF 5.4% OF GDP IN 2016 SOURCE TEXT (bit.ly/2jMCSYb)