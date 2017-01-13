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BRIEF-S&P RAISES ICELAND SOVEREIGN CREDIT RATING TO A- FROM BBB+
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January 13, 2017 / 4:46 PM / 7 months ago

BRIEF-S&P RAISES ICELAND SOVEREIGN CREDIT RATING TO A- FROM BBB+

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 13 (Reuters) - S&P ON ICELAND:

* S&P RAISES ICELAND SOVEREIGN CREDIT RATING TO A- FROM BBB+

* SAYS ESTIMATE THE CURRENT ACCOUNT SURPLUS WAS MORE THAN 5% OF GDP IN 2016, PREDOMINANTLY SUPPORTED BY ROBUST TOURISM GROWTH

* SAYS ESTIMATE NET GENERAL GOVERNMENT DEBT DECLINED TO 42% OF GDP IN 2016, FROM 57% IN 2014, ANTICIPATE IT WILL FURTHER REDUCE TO 34% BY 2020

* STABLE OUTLOOK PRIMARILY BALANCES POTENTIAL FOR FURTHER IMPROVEMENT IN EXTERNAL AND MONETARY PROFILES

* ESTIMATE THE CURRENT ACCOUNT POSTED A SURPLUS OF 5.4% OF GDP IN 2016 SOURCE TEXT (bit.ly/2jMCSYb)

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