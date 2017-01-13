FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
7 months ago
BRIEF-GTT COMMUNICATIONS ENTERS INTO CREDIT AGREEMENT FOR $700 MLN TERM LOAN FACILITY
#Trump
#World
#Energy&Environment
#SolarEclipse
#FutureOfMoney
#CyberRisk
Sections
Millions await awe-inspiring eclipse
Solar Eclipse
Millions await awe-inspiring eclipse
A secret campaign against U.S. biofuels mandates
Valero Energy Corp
A secret campaign against U.S. biofuels mandates
Native American tribes take opposite sides on coal
Coal
Native American tribes take opposite sides on coal
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Market News
January 13, 2017 / 5:06 PM / 7 months ago

BRIEF-GTT COMMUNICATIONS ENTERS INTO CREDIT AGREEMENT FOR $700 MLN TERM LOAN FACILITY

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 13 (Reuters) - GTT COMMUNICATIONS INC

* ON JANUARY 9, 2017, CO ENTERED INTO A CREDIT AGREEMENT - SEC FILING

* CREDIT AGREEMENT PROVIDES FOR A $700 MILLION TERM LOAN FACILITY AND A $75 MILLION REVOLVING LINE OF CREDIT FACILITY

* MATURITY DATE OF TERM LOAN FACILITY IS JANUARY 9, 2024 AND MATURITY DATE OF REVOLVING LOAN FACILITY IS JANUARY 9, 2022

* PROCEEDS OF TERM LOAN FACILITY WERE USED TO PAY PORTION OF CONSIDERATION PAYABLE IN CO'S ACQUISITION OF HIBERNIA NGS LIMITED

* IN ADDITION, CO MAY REQUEST INCREMENTAL TERM LOAN AND/OR INCREMENTAL REVOLVING LOAN COMMITMENTS IN AMOUNT NOT TO EXCEED $150 MILLION SOURCE TEXT (bit.ly/2jfv9Bk) FURTHER COMPANY COVERAGE:

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.