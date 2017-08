Jan 17 (Reuters) - Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV :

* Sees for period Jan 1-Dec 31, 2017, traffic up 9% (+- 1%), total revenue up 14% (+- 1%), capex 2.08 billion pesos Source text for Eikon: Further company coverage: (Bengaluru Newsroom: +91 806 749 1136)