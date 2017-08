Jan 24 (Reuters) - Kernel Holding SA :

* PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji, PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Universum, PZU Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Akcji Focus, PZU Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Dynamiczny (TFI PZU Funds) increase their stake in the company to 10.10 pct from 5.17 pct Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)