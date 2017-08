Jan 24 (Reuters) - Gobarto SA (Gobarto) :

* PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji, PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Universum, PZU Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Akcji Focus (TFI PZU Funds) sell their remaining 9.42 pct stake in the company under Cedrob SA tender offer

* Tender offer for Gobarto shares was announced in Nov. 2016

