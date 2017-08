BRIEF-CRCAM Atlantique Vendee FY net banking income down to EUR 429.1 mln

Jan 30 (Reuters) - Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel Atlantique Vendee SC :

* FY net banking income 429.1 million euros ($459.7 million)versus 459.7 million euros year ago

* FY gross operating income 181.1 million euros versus 213.2 million euros year ago

* FY net income group share 113.9 million euros versus 130.9 million euros year ago

* At Sept 30, 2016 transitional CRD4 basel 3 solvency ratio at 17.99 pct Source text: bit.ly/2ki8aWF Further company coverage: ($1 = 0.9335 euros) (Gdynia Newsroom)