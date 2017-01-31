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7 months ago
BRIEF-BANRO ANNOUNCES EXECUTION OF SUPPORT AGREEMENT FOR RECAPITALIZATION TRANSACTIONS
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January 31, 2017 / 4:06 PM / 7 months ago

BRIEF-BANRO ANNOUNCES EXECUTION OF SUPPORT AGREEMENT FOR RECAPITALIZATION TRANSACTIONS

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 31 (Reuters) - Banro Corp :

* BANRO ANNOUNCES EXECUTION OF SUPPORT AGREEMENT FOR RECAPITALIZATION TRANSACTIONS

* BANRO CORP - AGREEMENT TO RECAPITALIZE COMPANY BY REFINANCING A TOTAL OF US$207.5 MILLION OF OUTSTANDING DEBT

* BANRO -DORE LOAN WILL BE AMENDED TO EXTEND MATURITY DATES FROM JULY 15, 2018 AND SEPTEMBER 1, 2018 TO MARCH 1, 2020, WITH ALL OTHER TERMS UNCHANGED

* BANRO CORP- INTENDS TO IMPLEMENT RECAPITALIZATION BY WAY OF A CORPORATE PLAN OF ARRANGEMENT

* BANRO CORP - AGREEMENT TO EQUITIZE OUTSTANDING PREFERRED SHARES AND RAISE US$45 MILLION BY WAY OF A GOLD FORWARD SALE Source text for Eikon: Further company coverage:

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