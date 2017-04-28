FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
4 months ago
CORRECTED-BRIEF-Genmab gets EMA for Darzalex for Relapsed or Refractory Multiple Myeloma
#Trump
#World
#Energy&Environment
#SolarEclipse
#FutureOfMoney
#CyberRisk
Sections
Spanish police searching for van driver in Barcelona attack
WORLD
Spanish police searching for van driver in Barcelona attack
A Virginia school enters the battle over Confederate symbols
U.S.
A Virginia school enters the battle over Confederate symbols
Summer rumblings could herald a stormy fall
Markets
Summer rumblings could herald a stormy fall
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Corrections News
April 28, 2017 / 10:37 AM / 4 months ago

CORRECTED-BRIEF-Genmab gets EMA for Darzalex for Relapsed or Refractory Multiple Myeloma

Reuters Staff

1 Min Read

(Corrects headline to add dropped words 'Relapsed or Refractory Multiple Myeloma')

April 28 (Reuters) - GENMAB

* GENMAB ANNOUNCES EUROPEAN MARKETING AUTHORIZATION FOR DARZALEX® (DARATUMUMAB) FOR RELAPSED OR REFRACTORY MULTIPLE MYELOMA

* SAYS GENMAB WILL RECEIVE MILESTONE PAYMENTS TOTALING USD 48 MILLION FROM JANSSEN BIOTECH, INC

* SAYS THESE MILESTONE PAYMENTS WERE INCLUDED IN FINANCIAL GUIDANCE ISSUED BY GENMAB ON FEBRUARY 22, 2017 AND THEREFORE THERE IS NO CHANGE TO COMPANY'S FINANCIAL GUIDANCE FOLLOWING THIS APPROVAL Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.