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CORRECTED-BRIEF-Basware Q2 adj.EBITDA swings to profit of EUR 0.3 mln
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July 19, 2017 / 5:51 AM / in 3 hours

CORRECTED-BRIEF-Basware Q2 adj.EBITDA swings to profit of EUR 0.3 mln

1 Min Read

(Corrects Q2 adjusted EBITDA figure in headline and second bullet)

July 19 (Reuters) - BASWARE OYJ:

* Q2 NET SALES EUR ‍37.3​ MILLION VERSUS EUR 38.9 MILLION YEAR AGO

* Q2 ADJUSTED EBITDA EUR ‍320​,000 VERSUS LOSS EUR 2.5 MILLION YEAR AGO

* ‍IS TARGETING ACCELERATED REVENUE GROWTH DURING ITS STRATEGY PERIOD 2017-2020.​

* FOR 2017, BASWARE EXPECTS ITS CLOUD REVENUES TO GROW BY APPROXIMATELY 20 PERCENT, AND ADJUSTED EBITDA AT BREAKEVEN.

* ‍FOR 2017, BASWARE EXPECTS ITS CLOUD REVENUES TO GROW BY APPROXIMATELY 20 PERCENT, AND ADJUSTED EBITDA AT BREAKEVEN.​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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