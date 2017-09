Fitch: Lemahnya Daya Beli Berdampak ke Distributor Otomotif

(The following statement was released by the rating agency) JAKARTA/SINGAPORE, June 18 (Fitch) Fitch Ratings mengatakan distributor otomotif Indonesia dengan leverage yang tinggi rentan terhadap penjualan otomotif yang terus-menerus lemah. Lemahnya permintaan untuk mobil dan sepeda motor sering mengakibatkan inventory turnover yang lebih lama, penjualan yang lebih rendah, dan marjin EBITDA operasional tipis. Perusahaan-perusahaan yang bergantung pada pendanaan eksternal untuk modal kerja lebih rentan karena biaya pendanaan yang lebih tinggi dan marjin rendah dalam bisnis distribusi. Asosiasi industri mencatat penjualan mobil dan sepeda motor pada lima bulan pertama tahun 2015 di 443.181 dan 2.599.448 masing-masing, turun sebesar 17% dan 25% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Daya beli konsumen terkikis oleh perlambatan pertumbuhan ekonomi, inflasi dan suku bunga yang tinggi, serta depresiasi rupiah. Pertumbuhan ekonomi domestik dilaporkan rendah di 4,7% pada 1Q15, antara lain disebabkan oleh ekspor yang lemah, penurunan harga komoditas, suku bunga tinggi dan mata uang yang lemah. Marjin laba kotor juga ditekan oleh biaya impor komponen yang lebih tinggi karena melemahnya rupiah. Pada saat yang sama, Bank Indonesia mengumumkan rencana untuk mengurangi down payment untuk kepemilikan kendaraan secepatnya bulan ini. Sekitar 65%-70% dari penjualan mobil, dan sampai sekitar 85% dari pembeli sepeda motor, menggunakan skema pembiayaan. Fitch memperkirakan pengurangan down payment bisa membantu mendukung penjualan otomotif di 2H15, meskipun Fitch tidak mengharapkan lonjakan yang signifikan dalam penjualan untuk sisa tahun ini. Misalnya, PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (MPM, BB-/Stabil), distributor motor Honda di Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur, menghadapi tekanan penjualan dan marjin. Meskipun demikian, Fitch percaya MPM masih memiliki ruang yang cukup untuk menyerap pelemahan sementara permintaan sepeda motor; buffer likuiditas yang cukup dan profil jatuh tempo utang yang well-spread untuk mengurangi risiko. Bisnis MPM lainnya yang memiliki marjin yang lebih tinggi, seperti pelumas minyak dan jasa penyewaan, juga dapat menjadi buffer untuk meredam cyclicality di pasar otomotif ritel yang volatile. Kontak: Rufina Tam Associate Director +62 21 2988 6813 Media Relations: Leslie Tan, Singapore, Tel: +65 67 96 7234, Email: leslie.tan@fitchratings.com. Additional information is available on www.fitchratings.com ALL FITCH CREDIT RATINGS ARE SUBJECT TO CERTAIN LIMITATIONS AND DISCLAIMERS. PLEASE READ THESE LIMITATIONS AND DISCLAIMERS BY FOLLOWING THIS LINK: here. IN ADDITION, RATING DEFINITIONS AND THE TERMS OF USE OF SUCH RATINGS ARE AVAILABLE ON THE AGENCY'S PUBLIC WEBSITE 'WWW.FITCHRATINGS.COM'. PUBLISHED RATINGS, CRITERIA AND METHODOLOGIES ARE AVAILABLE FROM THIS SITE AT ALL TIMES. FITCH'S CODE OF CONDUCT, CONFIDENTIALITY, CONFLICTS OF INTEREST, AFFILIATE FIREWALL, COMPLIANCE AND OTHER RELEVANT POLICIES AND PROCEDURES ARE ALSO AVAILABLE FROM THE 'CODE OF CONDUCT' SECTION OF THIS SITE. FITCH MAY HAVE PROVIDED ANOTHER PERMISSIBLE SERVICE TO THE RATED ENTITY OR ITS RELATED THIRD PARTIES. DETAILS OF THIS SERVICE FOR RATINGS FOR WHICH THE LEAD ANALYST IS BASED IN AN EU-REGISTERED ENTITY CAN BE FOUND ON THE ENTITY SUMMARY PAGE FOR THIS ISSUER ON THE FITCH WEBSITE.