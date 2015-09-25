惠譽確認台新集團評等

(The following statement was released by the rating agency) TAIPEI, September 24 (Fitch) 惠譽國際信用評等公司今日確認台新金融控股股份有限公司（台新金）及其子公司台新國際商業銀行（台新銀），台新綜合證券（台新證）之評等，評等展望皆為穩定。詳細的評等結 果列示於本新聞稿末。 評等理由 發行人違約評等、國內評等及個別實力評等 台新金的評等確認與其主要銀行子公司台新銀的評等行動一致。台新金的評等較台新銀低一個評級，反映惠譽認為台新金的槓桿胃納較高，以及其雙重槓桿比率可能因成長及併購策略 而上升。 台新銀的評等確認與穩定的評等展望反映其可控管的風險狀況，以及台新銀在消費金融業務的優勢可創造強健的獲利，使集團整體維持適切的資本水準。惠譽預期該行的獲利能力在2 015至2017年之間可能弱化，主因受到國內房地產市場修正以及中國整體經濟成長放緩影響所致。因此，惠譽預估，台新銀除了信用成本可能微幅上升外，隨著較高利差的中國 放款與加值型房貸的成長動能放緩，淨利差亦有下降的壓力。 台新證的評等與其母公司台新金一致，反映其做為台新金核心子公司的地位，按金控法下金控母公司的支援義務，以及與集團緊密的風險狀況。 支援評等與支援評等下限 台新銀之支援評等及支援評等下限反映其中度的系統重要性，以及政府於必要時予以支援的中度可能性。 次順位債 台新金所發行之次順位債較其國內長期評等低三個評級，以反映該債券吸收損失的機制。台新銀發行的次順位債評等較其國內長期評等低一個評級，以反映次順位的求償本質及無吸收 損失的機制。 評等敏感性 發行人違約評等、國內評等及個別實力評等 若台新銀繼續追求過於快速的放款成長，或台新金進行大規模的併購，導致集團整體資本緩衝弱化，將對評等造成壓力。此外，若中高風險的授信對象比重明顯增加，進而顯著損及集 團的風險體質，亦可能對評等造成負面影響。 任何台新銀的評等改變將對台新金與台新證評等產生同向影響。若台新金能建立嚴謹的槓桿使用，持續保持其雙重槓桿比率低於或相當於同業，其評級將能調升與台新銀一致。 支援評等及支援評等下限 支援評等及支援評等下限取決於台灣政府提供即時支援的意願與能力。此可能受台灣主權評級(A+/展望穩定)的變動所影響。 次順位債 任何台新金及台新銀之評等改變將連帶影響其發行之債券評等。 註：此為中文譯本，若與原英文版本有任何出入，請以英文版為準。 評等結果列示如下: 台新金融控股公司(台新金) - 長期外幣發行人違約評等確認為'BBB' /評等展望穩定； - 短期外幣發行人違約評等確認為'F3'； - 國內長期評等確認為'A+(twn)' /評等展望穩定； - 國內短期評等確認為'F1(twn)'； - 個別實力評等確認為'bbb'； - 次順位債券評等確認為' BBB+(twn)'。 台新國際商業銀行(台新銀) - 長期外幣發行人違約評等確認為'BBB+'/評等展望穩定； - 短期外幣發行人違約評等確認為'F2'； - 國內長期評等確認為'AA-(twn)'/評等展望穩定； - 國內短期評等確認為'F1+(twn)'； - 個別實力評等確認為'bbb+'； - 支援評等確認為'3'； - 支援評等下限確認為'BB+'； - 次順位債券評等確認為'A+(twn)'。 台新綜合證券 (台新證) - 長期外幣發行人違約評等確認為'BBB' /評等展望穩定； - 短期外幣發行人違約評等確認為'F3'； - 國內長期評等確認為'A+(twn)' /評等展望穩定； - 國內短期評等確認為'F1(twn)'。 Contact: Primary Analysts Jenifer Chou, CFA, FRM Associate Director +886 2 8175 7605 Fitch Australia Pty Ltd, Taiwan Branch Suite 1306, 13F, 205, Tun Hwa N. Rd., Taipei Cherry Huang, CFA Director +886 2 8175 7603 Committee Chairperson Tim Roche Senior Director +61 2 8256 0310 Media Relations: Wai-Lun Wan, Hong Kong, Tel: +852 2263 9935, Email: wailun.wan@fitchratings.com. Additional information is available on www.fitchratings.com Applicable Criteria Global Bank Rating Criteria (pub. 20 Mar 2015) here Global Non-Bank Financial Institutions Rating Criteria (pub. 28 Apr 2015) here National Scale Ratings Criteria (pub. 30 Oct 2013) here Additional Disclosures Solicitation Status here Endorsement Policy here ail=31 ALL FITCH CREDIT RATINGS ARE SUBJECT TO CERTAIN LIMITATIONS AND DISCLAIMERS. PLEASE READ THESE LIMITATIONS AND DISCLAIMERS BY FOLLOWING THIS LINK: here. IN ADDITION, RATING DEFINITIONS AND THE TERMS OF USE OF SUCH RATINGS ARE AVAILABLE ON THE AGENCY'S PUBLIC WEBSITE 'WWW.FITCHRATINGS.COM'. PUBLISHED RATINGS, CRITERIA AND METHODOLOGIES ARE AVAILABLE FROM THIS SITE AT ALL TIMES. FITCH'S CODE OF CONDUCT, CONFIDENTIALITY, CONFLICTS OF INTEREST, AFFILIATE FIREWALL, COMPLIANCE AND OTHER RELEVANT POLICIES AND PROCEDURES ARE ALSO AVAILABLE FROM THE 'CODE OF CONDUCT' SECTION OF THIS SITE. FITCH MAY HAVE PROVIDED ANOTHER PERMISSIBLE SERVICE TO THE RATED ENTITY OR ITS RELATED THIRD PARTIES. DETAILS OF THIS SERVICE FOR RATINGS FOR WHICH THE LEAD ANALYST IS BASED IN AN EU-REGISTERED ENTITY CAN BE FOUND ON THE ENTITY SUMMARY PAGE FOR THIS ISSUER ON THE FITCH WEBSITE.