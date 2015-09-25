惠譽確認中信集團評等；展望負向

(The following statement was released by the rating agency) TAIPEI, September 25 (Fitch) 惠譽國際信用評等公司今日確認台灣中國信託金融控股公司(中信金)及其子公司全部的評等，子公司包括中國信託商業銀行(中信銀)，中國信託人壽保險公司(中國信託人壽)及 中國信託綜合證券(中信證)，並維持上述公司大多數的評等負向展望。 評等理由 發行人違約評等、個別實力評等、國際保險公司財務實力評等及國內評等 評等確認乃基於惠譽預期中信銀在基於進階內部評等法之核心資本將持續與亞太地區同評級的銀行相當，且管理階層有意增強其資本至同業平均水位。此外繼上次評等以來，東京之星 銀行(東京之星)的資產品質已有實質的改善，優於原逾期放款縮減計畫的進程，顯示併購後整合穩定。負向展望係反映中信銀對高風險的新興市場風險偏好較大，及合併東京之星後 稀釋的獲利能力。此舉可能導致過高的風險承擔與複雜的營運整合，進而弱化該行的財務體質。 中信銀的發行人違約評等(IDRs)、個別實力評等(VR)及國內評等為中信集團成員的基準評等(anchor rating)，以反映中信銀在國內市場的領導地位及謹慎的風險控管及強健的內部資本創造能力。 支援評等及支援評等下限 中信銀的支援評等(SR)及支援評等下限(SRF)分別確認為‘3’及‘BB+’，反映其中度的系統重要性，以及政府於必要時予以支援的可能性略低。 債券評等 中信金及中信銀所發行的債券評等亦被確認，因債券的基準評等為發行人的長期發行人違約評等 (與中信銀VR為相同評級)及國內長期評等。 集團子公司 中信金的評等與展望與中信銀一致，係反映二者間的高度整合，以及母公司和緩的財務槓桿及良好的自身流動性。中信證的評等及展望與中信金一致，乃基於金控法下金控母公司的支 援義務、母公司提供支援的能力強健以及中信證作為集團核心子公司的地位。 中國信託人壽的保險公司財務實力評等(IFS)考量在必要時，中信金提供資本/流動性支援的高度可能性。中信金有計畫維持中國信託人壽符合法定風險性資本適足率250%的 規定。台灣人壽收購案預計將於2015年10月底前完成，並在2015年底併入中國信託人壽。就擬制基礎來看，中國信託人壽2015年上半年的法定風險性資本適足率在合併 完成後將高於300%。中信金計畫在2015年底注資中國信託人壽新台幣70億元，以支持該公司未來的業務成長。 評等敏感性 發行人違約評等、個別實力評等、國內評等及債券評等 若中信銀無法維持相對於其區域擴張相關風險而言充足的資本緩衝水準，惠譽將可能調降中信集團的發行人違約評等、個別實力評等、國際保險公司財務實力評等及國內評等採，然應 限於一個評級的調整。 惠譽可能將評等展望調整至穩定，若中信銀能在追求區域性成長的同時展現紀律並同時提升其財務體質強度。 任何中信金及中信銀之評等改變將連帶影響其發行之債券評等。 支援評等及支援評等下限 支援評等及支援評等下限取決於台灣政府提供銀行即時支援的意願與能力。此可能受台灣主權評等(A+/展望穩定)的變動所影響。 註：此為中文譯本，若與原英文版本有任何出入，請以英文版為準。 評等結果列示如下: 中信金 - 長期外幣發行人違約評等 (IDR) 為'A'/展望負向； - 短期外幣發行人違約評等為'F1'； - 國內長期評等為'AA+(twn)'/展望負向； - 國內短期評等為'F1+(twn)'； - 個別實力評等為'a'； - 次順位債券評等為' A+(twn)'。 中國信託商業銀行 - 長期外幣發行人違約評等 (IDR) 為'A' /展望負向； - 短期外幣發行人違約評等為'F1' ； - 國內長期評等為'AA+(twn)' /展望負向； - 國內短期評等為'F1+(twn)' ； - 個別實力評等為'a' ； - 支援評等為'3'； - 支援評等下限為'BB+'； - 無擔保主順位債國內長期評等為'AA+(twn)' ； - 次順位債長期外幣評等為'A-'及國內長期評等為'AA(twn)'； - 次順位債券(巴塞爾III第二類資本)國內長期評等為'AA-(twn)'； - 無到期日非累積台幣計價次順位債券(巴塞爾III額外第一類資本)國內長期評等為'A(twn)'。 中國信託人壽 - 國際保險公司財務實力評等為 'A'/展望負向； - 國內保險公司財務實力評等為 'AA+(twn)'/展望負向； 中國信託綜合證券 - 長期外幣發行人違約評等為'A'/展望負向； - 短期外幣發行人違約評等為'F1'； - 國內長期評等為'AA+(twn)' /展望負向； - 國內短期評等為'F1+(twn)'。 Contact: Primary Analyst Sophia Chen, CFA, CPA (CTBC Holding, CTBC Bank, and CTBC Securities) Director +886 2 8175 7604 Fitch Australia Pty Ltd, Taiwan Branch Suite 1306, 13F, 205, Tun Hwa N. Road Taipei Joyce Huang, CFA (CTBC Life) Director +852 2263 9595 Fitch Ratings (Hong Kong) Limited 19/F Man Yee Building 68 Des Voeux Road Central Hong Kong Secondary Analyst Clark Wu (CTBC Holding, CTBC Bank, and CTBC Securities) Associate Director +886 2 8175 7602 Jeffrey Liew (CTBC Life) Senior Director +852 2263 9939 Committee Chairperson Tim Roche Senior Director +61 2 8256 0310 Committee Chairperson (CTBC Holding, CTBC Bank, and CTBC Securities) Martyn Street Senior Director +44 20 3530 1211 Media Relations: Wai-Lun Wan, Hong Kong, Tel: +852 2263 9935, Email: wailun.wan@fitchratings.com. Additional information is available on www.fitchratings.com Applicable Criteria Global Bank Rating Criteria (pub. 20 Mar 2015) here Global Non-Bank Financial Institutions Rating Criteria (pub. 28 Apr 2015) here Insurance Rating Methodology (pub. 16 Sep 2015) here National Scale Ratings Criteria (pub. 30 Oct 2013) here Additional Disclosures Solicitation Status here Endorsement Policy here ail=31 ALL FITCH CREDIT RATINGS ARE SUBJECT TO CERTAIN LIMITATIONS AND DISCLAIMERS. PLEASE READ THESE LIMITATIONS AND DISCLAIMERS BY FOLLOWING THIS LINK: here. IN ADDITION, RATING DEFINITIONS AND THE TERMS OF USE OF SUCH RATINGS ARE AVAILABLE ON THE AGENCY'S PUBLIC WEBSITE 'WWW.FITCHRATINGS.COM'. PUBLISHED RATINGS, CRITERIA AND METHODOLOGIES ARE AVAILABLE FROM THIS SITE AT ALL TIMES. FITCH'S CODE OF CONDUCT, CONFIDENTIALITY, CONFLICTS OF INTEREST, AFFILIATE FIREWALL, COMPLIANCE AND OTHER RELEVANT POLICIES AND PROCEDURES ARE ALSO AVAILABLE FROM THE 'CODE OF CONDUCT' SECTION OF THIS SITE. FITCH MAY HAVE PROVIDED ANOTHER PERMISSIBLE SERVICE TO THE RATED ENTITY OR ITS RELATED THIRD PARTIES. DETAILS OF THIS SERVICE FOR RATINGS FOR WHICH THE LEAD ANALYST IS BASED IN AN EU-REGISTERED ENTITY CAN BE FOUND ON THE ENTITY SUMMARY PAGE FOR THIS ISSUER ON THE FITCH WEBSITE.