惠譽對台灣民營銀行採取各種評等行動

(The following statement was released by the rating agency) TAIPEI, September 25 (Fitch) 惠譽國際信用評等公司今日對數家台灣民營銀行採取各種評等行動： - 安泰銀行(安泰銀)之國內評等由‘A-(twn)’調升至‘A(twn)’； - 遠東國際商業銀行(遠銀)及台中商業銀行(台中銀) 之評等展望由負向調整為穩定； - 確認上海商業儲蓄銀行(上海商銀)、京城銀行(京城銀)及瑞興銀行(瑞興銀)的所有評等。 詳細的評等結果列示於本新聞稿末。 評等理由 發行人違約評等 (IDR)、國內評等、個別實力評等 此次受評民營銀行評等係來自自身的信用狀況。 安泰的評等調升反映惠譽預期該行將可持續維持已增進的資本水準，主因安泰銀的獲利品質提升、審慎的放款成長、不動產相關放款以及存款集中度因管理有成而雙雙下降。 遠銀與台中銀的評等展望由負向調整為穩定，乃考量其嚴謹地控管資產成長而使得資本水準增進並趨於穩定。同時，隨著往年積極成長期間承作的大額放款到期，資產品質急遽下降的 風險疑慮也因此減輕。 上海商銀、京城銀與瑞興銀的評等確認，反映該行穩定的信用體質與其各自的評等相稱。惠譽預期，上述三家銀行將可維持相較於其風險承擔而言充足的資本水位，並同時藉由著重於 其熟悉的市場而保持健全的資產品質。 受評的六家銀行在營運策略與市場地位大為不同；財務表現良好的銀行，大多因落實差異化策略而提升其市場優勢。 上海商銀評等為較高的‘A-’，因其維持良好的資產品質、高於同業的獲利能力與充足的資本；該行發展利基策略，包括已深化的中小企業客戶關係，和透過香港或上海在地的子行 或策略夥伴資源而提供的龐大商機。 京城銀與安泰銀亦屬發展利基策略銀行。京城銀厚植在地存款基礎，積效良好的海外債券投資與選擇性放款，使該行創造良好的獲利。安泰銀則著重於其在不動產開發放款與專案融資 領域的累積實力。 上海商銀與京城銀的資本水位充足，且有紀律的維持其資本水準。惠譽認為其他四家受評銀行的資本體質較易受到景氣循環的影響，主因其較為薄弱的內部資本創造能力與較高的不動 產相關(安泰銀、台中銀)或房貸(瑞興銀、遠銀)曝險集中度。 支援評等與支援評等下限 支援評等與支援評等下限取決於上述各銀行之系統重要性。其‘4’或‘5’的支援評等係反映其溫和的系統重要性。 次順位債 安泰、遠銀與台中銀的台灣巴塞爾協定II次順位債較其長期國內評等低一評級，反映其次順位求償本質及缺乏任何損失吸收機制。 有鑑於台灣巴塞爾協定III次順位債券回收可能性較低，遠銀及台中銀發行該債劵評等較其國內長期評等(來自於其個別實力評等)低二個評級。只有資本適足率非常低時，該債劵 的Viability Trigger (無法存續條款) 才會觸發。若有觸發時，回收可能性將相對較低。政府於接管、勒令停業清理或清算時該債券與普通股為相同清償順位。 評等敏感性 發行人違約評等 (IDR)、國內評等、個別實力評等 惠譽認為此受評六家銀行的信用體質大致穩定，主要考量與其自身資本創造能力相稱的溫和成長，以及專注核心市場策略。而房地產市場疲軟而造成資產品質弱化之風險係在可控管範 圍，主因各銀行的放款提存準備提升與充足的擔保品。 惠譽認為各銀行的風險胃納若有任何顯著增加，房地產價格大幅修正或中國經濟景氣持續低迷導致銀行無預警的資產品質顯著弱化，銀行的評等將受到影響。而京城銀若有相較其資本 緩衝而言大額的投資損失亦將對評等造成壓力。 支援評等與支援評等下限 支援評等及支援評等下限，取決於台灣政府提供及時支援的意願與能力，故可能受台灣國家主權評等(A+/展望穩定)變化之影響。 次順位債 任何安泰銀，遠銀及台中銀之評等改變將連帶影響其發行之債券評等。 註：此為中文譯本，若與原英文版本有任何出入，請以英文版為準。 評等結果列示如下: 瑞興商業銀行: 國內長期評等確認為'A-(twn)'/評等展望穩定; 國內短期評等確認為'F1(twn)'。 安泰銀: 國內長期評等由'A-(twn) '調升至'A(twn)'/評等展望穩定; 國內短期評等由'F2(twn)'調升至'F1(twn)'； 無擔保主順位債由'A-(twn)'調升至'A(twn)'； 次順位債由'BBB+(twn)'調升至'A-(twn)'。 遠銀: 長期外幣IDR確認為'BBB-'；評等展望由負向調整為穩定； 短期外幣IDR確認為'F3'； 國內長期評等確認為'A(twn)'；評等展望由負向調整為穩定； 國內短期評等確認為'F1(twn)'； 個別實力評等確認為'bbb-'； 支援評等確認為'4'； 支援評等下限確認為'B+' 次順位債券評等確認為'A-(twn)' 次順位債券(符合巴塞爾協定III)評等確認為'BBB+(twn)' 可轉換債券長期評等確認為'BBB-'，國內長期評等確認為'A(twn)' 京城銀 長期外幣發行人違約評等 (IDR) 確認為'BBB'/評等展望穩定； 短期外幣發行人違約評等 (IDR) 確認為'F3'； 國內長期評等確認為'A+(twn)'/評等展望穩定； 國內短期評等確認為'F1(twn)'； 個別實力評等確認為'bbb' 支援評等確認為'5'； 支援評等下限確認為'No Floor'。 上海商銀: 長期外幣發行人違約評等(IDR)確認為'A-'，評等展望穩定； 短期外幣IDR確認為'F1'； 國內長期評等確認為'AA(twn)'，評等展望穩定； 國內短期評等確認為'F1+(twn)'； 個別實力評等確認為'a-'； 支援評等確認為'4'； 支援評等下限確認為'B+' 。 台中銀: 長期外幣發行人違約評等 (IDR) 確認為'BB+'/評等展望由負向調整為穩定; 短期外幣發行人違約評等 (IDR) 確認為'B' 國內長期評等確認為'A-(twn)'/評等展望由負向調整為穩定； 國內短期評等確認為'F2(twn)'； 個別實力評等確認為'bb+'； 支援評等確認為'5'； 支援評等下限確認為' No Floor '； 次順位債確認為'BBB+(twn)'； 次順位債券(符合巴塞爾協定III)評等確認為'BBB(twn)'。 Contact: Primary Analysts Jenifer Chou, CFA, FRM (KTB) Associate Director +886 2 8175 7605 Fitch Australia Pty Ltd, Taiwan Branch Suite 1306, 13F, 205, Tun Hwa N. Rd., Taipei Cherry Huang, CFA (EnTie, FEIB and SCSB) Director +886 2 8175 7603 Clark Wu (BOTP and Taichung) Associate Director +886 2 8175 7602 Secondary Analysts Jenifer Chou (EnTie, FEIB and SCSB) Associate Director +886 2 8175 7605 Cherry Huang (BOTP and KTB) Director +886 2 8175 7603 Sophia Chen, CFA, CPA (Taichung) Director +886 2 8175 7604 Committee Chairperson Tim Roche Senior Director +61 2 8256 0310 Media Relations: Wai-Lun Wan, Hong Kong, Tel: +852 2263 9935, Email: wailun.wan@fitchratings.com. Additional information is available on www.fitchratings.com Applicable Criteria Global Bank Rating Criteria (pub. 20 Mar 2015) here National Scale Ratings Criteria (pub. 30 Oct 2013) here Additional Disclosures Solicitation Status here Endorsement Policy here ail=31 ALL FITCH CREDIT RATINGS ARE SUBJECT TO CERTAIN LIMITATIONS AND DISCLAIMERS. PLEASE READ THESE LIMITATIONS AND DISCLAIMERS BY FOLLOWING THIS LINK: here. IN ADDITION, RATING DEFINITIONS AND THE TERMS OF USE OF SUCH RATINGS ARE AVAILABLE ON THE AGENCY'S PUBLIC WEBSITE 'WWW.FITCHRATINGS.COM'. PUBLISHED RATINGS, CRITERIA AND METHODOLOGIES ARE AVAILABLE FROM THIS SITE AT ALL TIMES. FITCH'S CODE OF CONDUCT, CONFIDENTIALITY, CONFLICTS OF INTEREST, AFFILIATE FIREWALL, COMPLIANCE AND OTHER RELEVANT POLICIES AND PROCEDURES ARE ALSO AVAILABLE FROM THE 'CODE OF CONDUCT' SECTION OF THIS SITE. FITCH MAY HAVE PROVIDED ANOTHER PERMISSIBLE SERVICE TO THE RATED ENTITY OR ITS RELATED THIRD PARTIES. DETAILS OF THIS SERVICE FOR RATINGS FOR WHICH THE LEAD ANALYST IS BASED IN AN EU-REGISTERED ENTITY CAN BE FOUND ON THE ENTITY SUMMARY PAGE FOR THIS ISSUER ON THE FITCH WEBSITE.