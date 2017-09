惠譽: 台灣銀行業風險準備逐步強化，但資產品質面臨挑戰

(The following statement was released by the rating agency) TAIPEI/HONG KONG/SINGAPORE, October 27 (Fitch) Fitch Ratings-Taipei/Singapore-28 October 2015: 台灣銀行產業在未來一年中,將持續面臨因國內及中國經濟成長放緩所帶來的挑戰。惠譽表示強化的資本緩衝以及穩定的獲利能力將部分緩和相關信用風險。惠譽認為從評等與經營環 境的角度,台灣銀行業的展望將持續維持穩定。 台灣銀行業的主要宏觀經濟風險將持續來自中國,尤其各銀行仍積極擴張其中國相關曝險。惠譽預估台灣銀行業的海外曝險佔整體系統資產將成長50%,從2014年底的16%增 至2017年底的24%。其資產弱化的風險在2016年將逐漸上升。中國對台灣銀行業的影響來自於台灣銀行業對中國企業的直接放款,及因中國經濟減緩對台灣貿易的波及。 然而,惠譽認為相關風險大致上將可控管。因台灣銀行對中國的曝險主要來自銀行間拆放,在大陸地區營運之台商的融資,以及有大陸銀行擔保的放款。惠譽粗估實質對中國本地企業 放款僅佔總曝險之10%-15%。此外,台灣銀行對於減損放款的提存於2013年後逐漸強化,其中包含主管機關要求中國信用曝險在2015年底必須達到1.5% 正常放款提存,及不動產放款於2016年底達到同等水準。銀行業穩健的獲利水準也將進一步強化吸收損失的能力。 值得注意的是,台灣銀行對中國曝險的成長已呈現放緩,且將可能因主管機關延續其對中國曝險的上限及中國信用需求持續減緩而維持在目前的水準。 銀行的獲利水準將因信用成本自目前之低水位緩步增加而下降 – 2015年上半年之資產報酬率及股東權益報酬率分別為0.7% 及9.9%。惠譽之基本假設獲利將儘輕微下降,且不因此影響銀行業的信用評等。 台灣銀行業所面臨的主要信用風險主要來自於風險偏好的增加,特別在併購活動及高風險新興市場的擴張,而非整體經濟環境的挑戰。惠譽認為中國以外的海外擴張以及國內銀行業的 整併將加速。然後因台灣銀行業並不具備豐富之海外擴張整合之相關紀錄,其執行風險可能增加。併購活動將為資本水準及獲利能力帶來壓力,且增加銀行的風險及財務槓桿。 在惠譽受評之金融機構中,被置於負向觀察與展望的銀行-中國信託銀行(A),凱基銀行(BBB),及元大商業銀行(BBB+),皆為積極進行海外擴張,特別於新興市場,或 透過其母公司進行之併購活動。 近期顯現出疲弱之台灣不動產業也將導致資產品質惡化的可能。但房貸之風險將因已減緩的成長速度 – 惠譽預估今年僅成長1-2%,及適切之擔保水準而受控制。台灣銀行業的近期平均初始貸放比為60-70%。 Contacts: Jenifer Chou, CFA, FRM Associate Director Financial Institutions +886 2 8175 7605 Fitch Australia Pty Ltd, Taiwan Branch Suite 1306, No. 205 Tun Hwa North Road Taipei Justin Patrie Senior Director Fitch Wire +65 6796 7232 Media Relations – Leslie Tan Wai Lun Wan Media Relations: Wai-Lun Wan, Hong Kong, Tel: +852 2263 9935, Email: wailun.wan@fitchratings.com. Disclosure Statement: The above article originally appeared as a post on the Fitch Wire credit market commentary page. The original article can be accessed at www.fitchratings.com. All opinions expressed are those of Fitch Ratings. ALL FITCH CREDIT RATINGS ARE SUBJECT TO CERTAIN LIMITATIONS AND DISCLAIMERS. PLEASE READ THESE LIMITATIONS AND DISCLAIMERS BY FOLLOWING THIS LINK: here. IN ADDITION, RATING DEFINITIONS AND THE TERMS OF USE OF SUCH RATINGS ARE AVAILABLE ON THE AGENCY'S FREE WEB SITE AT WWW.FITCHRATINGS.COM. PUBLISHED RATINGS, CRITERIA, AND METHODOLOGIES ARE AVAILABLE FROM THIS SITE AT ALL TIMES. FITCH'S CODE OF CONDUCT, CONFIDENTIALITY, CONFLICTS OF INTEREST, AFFILIATE FIREWALL, COMPLIANCE, AND OTHER RELEVANT POLICIES AND PROCEDURES ARE ALSO AVAILABLE FROM THE CODE OF CONDUCT SECTION OF THIS SITE. FITCH MAY HAVE PROVIDED ANOTHER PERMISSIBLE SERVICE TO THE RATED ENTITY OR ITS RELATED THIRD PARTIES. DETAILS OF THIS SERVICE FOR RATINGS FOR WHICH THE LEAD ANALYST IS BASED IN AN EU-REGISTERED ENTITY CAN BE FOUND ON THE ENTITY SUMMARY PAGE FOR THIS ISSUER ON THE FITCH WEBSITE. Fitch Australia Pty Ltd holds an Australian financial services licence (AFS licence no. 337123) which authorises it to provide credit ratings to wholesale clients only. Credit ratings information published by Fitch is not intended to be used by persons who are retail clients within the meaning of the Corporations Act 2001.