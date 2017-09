惠譽確認國泰二號之評等 為‘A（twn）’；展望穩定

(The following statement was released by the rating agency) BEIJING/HONG KONG, October 29 (Fitch) 惠譽國際信用評等公司確認國泰二號不動產投資信託基金(以下稱「國泰二號」)國內長期評等為‘A(twn)’、國內短期評等為‘F1(twn) ’。展望為穩定。 主要評等因素 持續資產績效:國泰二號維持穩定租金報酬率(租金收入/投資物業帳面價值)自2008年起在5%以上。平均出租率自2010年起維持在95%以上,於2015年上半年上升 至98.5%。即使在經濟衰退之際,出租率仍舊穩健,2008年為92%,2007年為87%。強韌的出租率與穩定租金加酬率創造足夠利潤,並反映在2014年超過80% 的息稅攤銷前淨利(EBITDA)上。國泰二號為2014年台灣不動產投資信託基金投資收益率排名第三,僅遜於國泰一號(第一名)與富邦一號(第二名)。 亮麗淨現金部位:截至2015年上半年,國泰二號並無債務,手頭可用現金為4.66億台幣。由於過去五年內,地產價值成長遠超過租金漲勢,惠譽不預期國泰二號在未來十二個 月內,有很多潛在收購目標可選擇。因此國泰二號不太可能在未來十二個月內需要外部融資。 強勁之資產組合:國泰二號在台北擁有三棟營運歷史悠久(25-35年)之辦公大樓,均位於傳統黃金地段。此三棟大樓市值在2011-2014年間上漲37%(年均複合增長 率(CAGR)為8.1%)。年度租金收入,自2009年的3.58億台幣穩步增加至2014年的4.01億台幣。雖然我們不預期市值上漲速度能在未來兩年持續,大樓所在 之中心地段,將確保租金與市值維持堅穩,為信用狀況提供強大支撐。 小型與集中物業投資組合:較諸亞洲其他信評同類別之同儕(10億美元-40億美元),國泰二號規模有限(140億台幣或4.5億美元)。有限規模與集中在台北市兩個條件嚴 重限制了評等。 租金成長前景有限:由於經濟表現欠佳,外資擴張與投資淡靜,台北市辦公室空間需求成長有限。隨著今年較新區域更多辦公室供給推出,國泰二號租金成長可能會在未來十二個月遭 到打擊。 主要假設 租金成長每年2% 管理費及其他成本每年增長2% 2015-2018年的入住率為97% 評等敏感性分析 負面:個別或合併可能導致採取負面評等作業之未來發展因素,包括: - 租加酬率持續下滑致低於5% - 出租率持續下滑至低於85% - EBITDA利潤率持續疲弱致低於60% - 大量資產收購 - 債務之產生 正面:由於投資組合規模不大,未來十二個月內難有正面評等行動。 Contact: Primary Analyst Yi Zhang Analyst +86 21 5097 3390 Fitch Ratings (Beijing) Ltd. 1015, 10/F, ifc Tower A, HSBC Building, 8 Century Avenue, Shanghai, China Secondary Analyst Vanessa Chan Director +852 2263 9559 Committee Chairperson Su Aik Lim Senior Director +852 2263 9914 Media Relations: Wai-Lun Wan, Hong Kong, Tel: +852 2263 9935, Email: wailun.wan@fitchratings.com. Additional information is available on www.fitchratings.com Applicable Criteria Corporate Rating Methodology - Including Short-Term Ratings and Parent and Subsidiary Linkage (pub. 17 Aug 2015) here Additional Disclosures Solicitation Status here Endorsement Policy here ail=31 ALL FITCH CREDIT RATINGS ARE SUBJECT TO CERTAIN LIMITATIONS AND DISCLAIMERS. PLEASE READ THESE LIMITATIONS AND DISCLAIMERS BY FOLLOWING THIS LINK: here. IN ADDITION, RATING DEFINITIONS AND THE TERMS OF USE OF SUCH RATINGS ARE AVAILABLE ON THE AGENCY'S PUBLIC WEBSITE 'WWW.FITCHRATINGS.COM'. PUBLISHED RATINGS, CRITERIA AND METHODOLOGIES ARE AVAILABLE FROM THIS SITE AT ALL TIMES. FITCH'S CODE OF CONDUCT, CONFIDENTIALITY, CONFLICTS OF INTEREST, AFFILIATE FIREWALL, COMPLIANCE AND OTHER RELEVANT POLICIES AND PROCEDURES ARE ALSO AVAILABLE FROM THE 'CODE OF CONDUCT' SECTION OF THIS SITE. FITCH MAY HAVE PROVIDED ANOTHER PERMISSIBLE SERVICE TO THE RATED ENTITY OR ITS RELATED THIRD PARTIES. DETAILS OF THIS SERVICE FOR RATINGS FOR WHICH THE LEAD ANALYST IS BASED IN AN EU-REGISTERED ENTITY CAN BE FOUND ON THE ENTITY SUMMARY PAGE FOR THIS ISSUER ON THE FITCH WEBSITE.