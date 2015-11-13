惠譽調降台灣渣打銀行評等至‘A+’，展望維持負向

(The following statement was released by the rating agency) TAIPEI, November 13 (Fitch) 惠譽國際信用評等公司今日將渣打國際商業銀行（台灣渣打銀行）的長期外幣發行人違約評等(IDR)由‘AA-’調降至‘A+’，展望維持負向；此外，短期IDR亦由‘F1 +’調降至‘F1’。惠譽同時確認該行的國內長期評等‘AAA(twn)’，展望從穩定調整為負向，並確認個別實力評等為‘bbb’。詳細的評等結果列示於本新聞稿末。 此評等行動乃依據台灣渣打銀行最終母公司英商渣打集團(渣打集團)2015年11月5日的評等結果(詳惠譽公佈之新聞稿‘Fitch Downgrades Standard Chartered to ‘A+’; Maintains Negative Outlook’)。 評等理由 長期發行人違約評等、國內評等及主順位金融債評等 台灣渣打銀行評等調降以及展望與母公司渣打銀行一致，乃基於惠譽認為台灣渣打銀行為集團國際版圖之核心子公司，尤其在大中華地區的發展策略中扮演重要角色，此可反映在兩者 間之風險管理整合、集團的品牌共享及國際網絡等方面。 台灣渣打銀行國內長期評等之確認，因其‘AAA(twn)’仍與IDR降評後的 ‘A+’ 一致，國內長期評等的展望調整為負向與母公司一致。該行無擔保主順位金融債評等與其國內長期評等一致，並隨之確認，主要反映該債券在國內評級中主順位債劵違約的相對可能性 。 個別實力評等 惠譽同時確認台灣渣打銀行的個別實力評等，儘管該行獲利和緩，惠譽預期該行將因審慎的成長策略，持續提升其資本水準並維持穩定的財務體質。同時，考量台灣渣打銀行房貸部位 擔保比例充足(房貸在2015年上半年底約佔總放款的57%)，以及該行中國相關曝險適切的信用品質，惠譽認為其資產品質風險實屬可控管範圍。個別實力評等亦反映來自母公 司的一般性支援，包括流動性支援與營運諮詢等。 支援評等 台灣渣打銀行的支援評等為‘1’，主因惠譽持續認為，於必要時來自渣打集團的支援可能性極高。 次順位債 台灣渣打銀行的巴塞爾協定II第二類資本債劵評等較其國內長期評等低一評級，反映其次順位求償本質及缺乏任何損失吸收機制。 惠譽調降台灣渣打銀行巴塞爾協定III第二類資本債券評等從AA+(twn)至AA(twn) ，乃因該行IDR調降至與台灣主權評等一致，之前評等壓縮的情況不復存在。該債劵較其國內長期評等低二個評級，其中0個評級代表不履約風險，2個評級代表損失程度，相較國 際標準版的巴塞爾協定III第二類資本債券僅低一個評級，台灣該債券的回收可能性較低。國際標準版的無法存續事件為主管機關決議銀行債劵持有人得吸收損失或需要政府增資， 而台灣則採用較不易觸發的銀行接管為無法存續事件。惠譽認為政府通常在資本適足率相當低時才會進行破產程序，因而降低債劵回收得可能性。 台灣渣打銀行第二類資本債券的基準評等為該行以母公司支援為基礎的國內長期評等(或相當於母公司的個別實力評等‘a+’), 而非為該行的個別實力評等。惠譽認為該行母公司於必要時提供台灣渣打銀行支援以履行其債務的可能性極高。 上述評等標準係根據惠譽對銀行次順位及混合性資本工具的評等準則。 評等敏感性 長期發行人違約評等，國內評等及主順位金融債評等 任何渣打集團之評等調整將對台灣渣打銀行的長期發行人違約,國內長期評等及主順位金融債評等產生同向影響。 個別實力評等 若該行能在維持健全的風險體質之餘，並顯著提升其市場地位、資產品質與獲利能力，並貫徹其經營策略的執行，其個別實力評等將可能調升。反之，若國內房地產市場之大幅修正造 成該行房貸部位嚴重損失，抑或過度積極成長如中小企業或中國授信等利差較佳之曝險，因而導致風險體質明顯弱化，其個別實力評等可能調降。 評等敏感性 -支援評等 支援評等係與母公司提供即時支援予台灣渣打銀行的意願與能力高度相關，若渣打集團IDR評等調降，將不致影響台灣渣打銀行的支援評等。 次順位債 任何台灣渣打銀行IDR或國內長期評等的改變將可能對該行第二類資本債券評等造成同向影響。 註:此為中文譯本，若與原英文版本有任何出入，請以英文版為主。 台灣渣打銀行評等結果： - 長期外幣IDR由‘AA-’調降至‘A+’，評等展望負向； - 短期外幣IDR由‘F1+’調降至‘F1’； - 國內長期評等確認為‘AAA(twn)’，評等展望負向； - 國內短期評等確認為‘F1+(twn)’； - 個別實力評等確認為‘bbb’； - 支援評等確認為‘1’； - 主順位金融債券國內長期評等確認為‘AAA(twn)’； - 巴賽爾協定二第二類資本債券國內長期評等確認為‘AA+(twn)’； - 巴賽爾協定三第二類資本債券國內長期評等由‘AA+(twn)’調降至‘AA(twn)’。 Contact: Primary Analyst Cherry Huang, CFA Director +886 2 8175 7603 Fitch Australia Pty Ltd, Taiwan Branch Suite 1306, 13F, Tun Hwa N. Rd., Taipei Secondary Analyst Jenifer Chou Associate Director +886 2 8175 7605 Committee Chairperson Tim Roche Senior Director +61 2 8256 0310 Media Relations: Wai-Lun Wan, Hong Kong, Tel: +852 2263 9935, Email: wailun.wan@fitchratings.com. Additional information is available on www.fitchratings.com Applicable Criteria Global Bank Rating Criteria (pub. 20 Mar 2015) here National Scale Ratings Criteria (pub. 30 Oct 2013) here Additional Disclosures Solicitation Status here Endorsement Policy here ail=31 ALL FITCH CREDIT RATINGS ARE SUBJECT TO CERTAIN LIMITATIONS AND DISCLAIMERS. PLEASE READ THESE LIMITATIONS AND DISCLAIMERS BY FOLLOWING THIS LINK: here. IN ADDITION, RATING DEFINITIONS AND THE TERMS OF USE OF SUCH RATINGS ARE AVAILABLE ON THE AGENCY'S PUBLIC WEBSITE 'WWW.FITCHRATINGS.COM'. PUBLISHED RATINGS, CRITERIA AND METHODOLOGIES ARE AVAILABLE FROM THIS SITE AT ALL TIMES. FITCH'S CODE OF CONDUCT, CONFIDENTIALITY, CONFLICTS OF INTEREST, AFFILIATE FIREWALL, COMPLIANCE AND OTHER RELEVANT POLICIES AND PROCEDURES ARE ALSO AVAILABLE FROM THE 'CODE OF CONDUCT' SECTION OF THIS SITE. FITCH MAY HAVE PROVIDED ANOTHER PERMISSIBLE SERVICE TO THE RATED ENTITY OR ITS RELATED THIRD PARTIES. DETAILS OF THIS SERVICE FOR RATINGS FOR WHICH THE LEAD ANALYST IS BASED IN AN EU-REGISTERED ENTITY CAN BE FOUND ON THE ENTITY SUMMARY PAGE FOR THIS ISSUER ON THE FITCH WEBSITE.