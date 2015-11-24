惠譽確認交通銀行台北分行評等‘AA+(twn)’；展望為穩定

(The following statement was released by the rating agency) TAIPEI, November 23 (Fitch) 惠譽國際信用評等公司今日確認交通銀行台北分行 (交行台北)之國內長期評等以及短期評等分別為‘AA+(twn)’及‘F1+(twn)’，展望穩定。詳細的評等結果列示於本新聞稿末。 主要評等考量 國內評等 交行台北評等及評等展望反映母行交通銀行(交行，A/展望穩定/F1)的信用水準，相當於惠譽台灣國內評等AA+(twn)。交行台北評等反映其作為交行分行的法律地位， 以及與總公司之高度營運整合。交行的長期發行人違約評等取決於惠譽預期中國政府在必要時候提供支援的極高可能性。 主順位無擔保債券評等 本次評等行動同時確認交行台北之債券評等。該債券與交行台北國內長期評等一致，以反映其在國內評等衡量下主順位債券違約的相對可能性；此評等係根據惠譽對金融機構發行無擔 保主順位金融債券工具之評等準則。 評等敏感性 國內評等 任何交行的評等改變將對交行台北的評等造成同向影響。 主順位無擔保債券評等 若中國政府對交行提供即時完全支援的意願度或能力有所改變，造成該行發行人違約評等有任何變化，此將同步影響交行台北債券的評等。 交行台北的評等結果如下： - 國內長期評等確認為‘AA+(twn)’，評等展望穩定； - 國內短期評等確認為‘F1+(twn)’； - 主順位金融債券國內長期評等確認為‘AA+(twn)’。 註:此為中文譯本，若與原英文版本有任何出入，請以英文版為主。 Contact: Primary Analysts Jenifer Chou, CFA, FRM Associate Director +886 2 8175 7605 Fitch Australia Pty Ltd, Taiwan Branch Suite 1306, 13F, 205, Tun Hwa N. Rd., Taipei Cherry Huang, CFA Director +886 2 8175 7603 Committee Chairperson Tim Roche Senior Director +61 2 8256 0310 Media Relations: Wai-Lun Wan, Hong Kong, Tel: +852 2263 9935, Email: wailun.wan@fitchratings.com. Additional information is available on www.fitchratings.com Applicable Criteria Global Bank Rating Criteria (pub. 20 Mar 2015) here National Scale Ratings Criteria (pub. 30 Oct 2013) here Additional Disclosures Solicitation Status here Endorsement Policy here ail=31 ALL FITCH CREDIT RATINGS ARE SUBJECT TO CERTAIN LIMITATIONS AND DISCLAIMERS. PLEASE READ THESE LIMITATIONS AND DISCLAIMERS BY FOLLOWING THIS LINK: here. IN ADDITION, RATING DEFINITIONS AND THE TERMS OF USE OF SUCH RATINGS ARE AVAILABLE ON THE AGENCY'S PUBLIC WEBSITE 'WWW.FITCHRATINGS.COM'. PUBLISHED RATINGS, CRITERIA AND METHODOLOGIES ARE AVAILABLE FROM THIS SITE AT ALL TIMES. FITCH'S CODE OF CONDUCT, CONFIDENTIALITY, CONFLICTS OF INTEREST, AFFILIATE FIREWALL, COMPLIANCE AND OTHER RELEVANT POLICIES AND PROCEDURES ARE ALSO AVAILABLE FROM THE 'CODE OF CONDUCT' SECTION OF THIS SITE. FITCH MAY HAVE PROVIDED ANOTHER PERMISSIBLE SERVICE TO THE RATED ENTITY OR ITS RELATED THIRD PARTIES. DETAILS OF THIS SERVICE FOR RATINGS FOR WHICH THE LEAD ANALYST IS BASED IN AN EU-REGISTERED ENTITY CAN BE FOUND ON THE ENTITY SUMMARY PAGE FOR THIS ISSUER ON THE FITCH WEBSITE.