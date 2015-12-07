惠譽：人民幣走軟，台灣銀行業面臨衍生性商品風險

(The following statement was released by the rating agency) TAIPEI, December 06 (Fitch) 惠譽今日表示，因人民幣貶值導致台灣銀行業，特別是民營銀行，所面臨之槓桿產品相關風險升高。 最新的財務報表指出，台灣銀行業售予客戶之槓桿產品－目標可贖回遠期契約(Target Redemption Forward；TRF)的潛在違約風險攀升，主因人民幣匯率在今年夏天突然下跌所致。 惠譽認為相關的財務衝擊應在可控管範圍。 然而，此曝險凸顯出本國銀行在國內銀行業市場高度競爭的環境下驅策成長與獲利的同時，其風險控管的缺失與投機性的擴張。對多數本國銀行而言，上升的風險胃納為主要的評等抵 減因素。 惠譽預估，在人民幣兌美元匯率由6.35貶值10%的極端情境下，佔台灣銀行業總資產49%的民營銀行，其整體將可能發生約新台幣790億元的損失，約等於其總資產的0. 4%或總權益的5%；此情境假設TRF投資人無法償付40%之總損失。 惠譽預估本國銀行的資產報酬率將由2015年的估值0.7%稍降至2016年的0.6%，此預估已考量因加強衍生性商品風險控管，以致匯率避險產品收入下降之情形；衍生性 商品收入約佔銀行淨利的14%。在惠譽的壓力情境下，銀行雖有能力吸收可能的損失，然目前已屬溫和之獲利水準將無法避免面臨大幅度的萎縮。 國內銀行大多會要求投資人提供存款或現金做為抵押，以備支應其60-70%的逐日市場價值損失。銀行可能因為看好人民幣的TRF買方在人民幣價值突然下跌時不履約，而導致 提存費用增加。售出的TRF人民幣匯率觸及條件大多落在6.35-6.50區間，並將於2016年上半年到期。人民幣兌美元匯率在2015年12月4日為6.4，相較於今 年夏天約貶值3%。 惠譽評等之國內銀行表示，今年8月人民幣突然貶值後，僅少數客戶無法提供追繳之抵押品，且至目前為止銀行因客戶違約所產生之損失仍小。 Contact: Sophia Chen, CFA, CPA Director +886 2 8175 7604 Fitch Australia Pty Ltd, Taiwan Branch Suite 1306, 13F, 205, Tun Hwa N. Road Taipei Cherry Huang, CFA Director +886 2 8175 7603 Jonathan Lee Senior Director +886 2 8175 7601 Media Relations: Wai-Lun Wan, Hong Kong, Tel: +852 2263 9935, Email: wailun.wan@fitchratings.com. Additional information is available on www.fitchratings.com. ALL FITCH CREDIT RATINGS ARE SUBJECT TO CERTAIN LIMITATIONS AND DISCLAIMERS. PLEASE READ THESE LIMITATIONS AND DISCLAIMERS BY FOLLOWING THIS LINK: here. IN ADDITION, RATING DEFINITIONS AND THE TERMS OF USE OF SUCH RATINGS ARE AVAILABLE ON THE AGENCY'S PUBLIC WEBSITE 'WWW.FITCHRATINGS.COM'. PUBLISHED RATINGS, CRITERIA AND METHODOLOGIES ARE AVAILABLE FROM THIS SITE AT ALL TIMES. FITCH'S CODE OF CONDUCT, CONFIDENTIALITY, CONFLICTS OF INTEREST, AFFILIATE FIREWALL, COMPLIANCE AND OTHER RELEVANT POLICIES AND PROCEDURES ARE ALSO AVAILABLE FROM THE 'CODE OF CONDUCT' SECTION OF THIS SITE. FITCH MAY HAVE PROVIDED ANOTHER PERMISSIBLE SERVICE TO THE RATED ENTITY OR ITS RELATED THIRD PARTIES. DETAILS OF THIS SERVICE FOR RATINGS FOR WHICH THE LEAD ANALYST IS BASED IN AN EU-REGISTERED ENTITY CAN BE FOUND ON THE ENTITY SUMMARY PAGE FOR THIS ISSUER ON THE FITCH WEBSITE.