FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
'A+'
Sections
Hackers breach U.S., European energy sector: Symantec
Cyber Risk
Hackers breach U.S., European energy sector: Symantec
Nissan takes EV battle to Tesla
Energy & Environment
Nissan takes EV battle to Tesla
U.N. warns of catastrophe as Rohingya exodus nears 150,000
World
U.N. warns of catastrophe as Rohingya exodus nears 150,000
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Intel
December 9, 2015 / 1:48 AM / 2 years ago

'A+'

Reuters Staff

6 Min Read

(The following statement was released by the rating agency) HONG KONG, December 08 (Fitch) IDR'A+''A+' 'A+'I DR'F1'  GDP  20     1978 ""408,0 0013 ,10018,20025,500 'AA' 'A' 201510352552014811% 1 7'A'3.520 15360 2015GDP37%'A' 2015113020 1610   GDP40%  20142%20152.9%201420158  10   2015GDP53%201449%'A'51% 'A' 2015GDP14.6%GDP5.6% 2015GDP 33%200813%201321% 2014 3.22015 2 016GDP54%   200820159G DP196%2014 187%2013177%2004-2008120%2008  2015912.5%201414.3%201317.5%    2011-2015GDP7.8%'A'' AA'3% 2016GDP6.3%20176%20156.8% 2010-2014    GDP45.9%  31%31%2012-20 13 2015  201510"2020GDP2010"2 016-2020GDP 6.5%    - "" -  -   - / -  -  -   -  -    Andrew Colquhoun  +852 2263 9938  6819  Andrew Fennell  +852 2263 9925  James McCormack  +44 20 3530 1286 Media Relations: Wai-Lun Wan, Hong Kong, Tel: +852 2263 9935, Email: wailun.wan@fitchratings.com.  www.fitchratings.com ""2014812""2014828www.fitchratin gs.com  Sovereign Rating Criteria Country Ceilings  Solicitation Status FITCHRATINGS.COM/UNDERSTANDING CREDITRATINGSwww.fitchratings.com  ""   30 North Colonnade, London, E14 5GN  Applicable Criteria Country Ceilings (pub. 20 Aug 2015) here Sovereign Rating Criteria (pub. 12 Aug 2014) here Additional Disclosures Solicitation Status here Endorsement Policy here ail=31 ALL FITCH CREDIT RATINGS ARE SUBJECT TO CERTAIN LIMITATIONS AND DISCLAIMERS. PLEASE READ THESE LIMITATIONS AND DISCLAIMERS BY FOLLOWING THIS LINK: here. IN ADDITION, RATING DEFINITIONS AND THE TERMS OF USE OF SUCH RATINGS ARE AVAILABLE ON THE AGENCY'S PUBLIC WEBSITE 'WWW.FITCHRATINGS.COM'. PUBLISHED RATINGS, CRITERIA AND METHODOLOGIES ARE AVAILABLE FROM THIS SITE AT ALL TIMES. FITCH'S CODE OF CONDUCT, CONFIDENTIALITY, CONFLICTS OF INTEREST, AFFILIATE FIREWALL, COMPLIANCE AND OTHER RELEVANT POLICIES AND PROCEDURES ARE ALSO AVAILABLE FROM THE 'CODE OF CONDUCT' SECTION OF THIS SITE. FITCH MAY HAVE PROVIDED ANOTHER PERMISSIBLE SERVICE TO THE RATED ENTITY OR ITS RELATED THIRD PARTIES. DETAILS OF THIS SERVICE FOR RATINGS FOR WHICH THE LEAD ANALYST IS BASED IN AN EU-REGISTERED ENTITY CAN BE FOUND ON THE ENTITY SUMMARY PAGE FOR THIS ISSUER ON THE FITCH WEBSITE.

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.