(The following statement was released by the rating agency) HONG KONG, December 08 (Fitch) IDR'A+''A+' 'A+'I DR'F1' GDP 20 1978 ""408,0 0013 ,10018,20025,500 'AA' 'A' 201510352552014811% 1 7'A'3.520 15360 2015GDP37%'A' 2015113020 1610 GDP40% 20142%20152.9%201420158 10 2015GDP53%201449%'A'51% 'A' 2015GDP14.6%GDP5.6% 2015GDP 33%200813%201321% 2014 3.22015 2 016GDP54% 200820159G DP196%2014 187%2013177%2004-2008120%2008 2015912.5%201414.3%201317.5% 2011-2015GDP7.8%'A'' AA'3% 2016GDP6.3%20176%20156.8% 2010-2014 GDP45.9% 31%31%2012-20 13 2015 201510"2020GDP2010"2 016-2020GDP 6.5% - "" - - - / - - - - - Andrew Colquhoun +852 2263 9938 6819 Andrew Fennell +852 2263 9925 James McCormack +44 20 3530 1286 Media Relations: Wai-Lun Wan, Hong Kong, Tel: +852 2263 9935, Email: wailun.wan@fitchratings.com. www.fitchratings.com ""2014812""2014828www.fitchratin gs.com Sovereign Rating Criteria Country Ceilings Solicitation Status FITCHRATINGS.COM/UNDERSTANDING CREDITRATINGSwww.fitchratings.com "" 30 North Colonnade, London, E14 5GN Applicable Criteria Country Ceilings (pub. 20 Aug 2015) here Sovereign Rating Criteria (pub. 12 Aug 2014) here Additional Disclosures Solicitation Status here Endorsement Policy here ail=31 ALL FITCH CREDIT RATINGS ARE SUBJECT TO CERTAIN LIMITATIONS AND DISCLAIMERS. PLEASE READ THESE LIMITATIONS AND DISCLAIMERS BY FOLLOWING THIS LINK: here. IN ADDITION, RATING DEFINITIONS AND THE TERMS OF USE OF SUCH RATINGS ARE AVAILABLE ON THE AGENCY'S PUBLIC WEBSITE 'WWW.FITCHRATINGS.COM'. PUBLISHED RATINGS, CRITERIA AND METHODOLOGIES ARE AVAILABLE FROM THIS SITE AT ALL TIMES. FITCH'S CODE OF CONDUCT, CONFIDENTIALITY, CONFLICTS OF INTEREST, AFFILIATE FIREWALL, COMPLIANCE AND OTHER RELEVANT POLICIES AND PROCEDURES ARE ALSO AVAILABLE FROM THE 'CODE OF CONDUCT' SECTION OF THIS SITE. FITCH MAY HAVE PROVIDED ANOTHER PERMISSIBLE SERVICE TO THE RATED ENTITY OR ITS RELATED THIRD PARTIES. DETAILS OF THIS SERVICE FOR RATINGS FOR WHICH THE LEAD ANALYST IS BASED IN AN EU-REGISTERED ENTITY CAN BE FOUND ON THE ENTITY SUMMARY PAGE FOR THIS ISSUER ON THE FITCH WEBSITE.