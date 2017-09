惠譽確認旺旺友聯產險財務實力評等‘A-’；展望穩定

(The following statement was released by the rating agency) HONG KONG, February 18 (Fitch) 惠譽國際信用評等公司今日確認旺旺友聯產物保險股份有限公司(旺旺友聯)的國際保險公司財務實力評等為‘A-’,以及國內保險公司財務實力評等為‘AA(twn)’。評等 展望穩定。 評等之關鍵影響因素 評等的確認反映旺旺友聯持續強健的資本水準,審慎的業務承保表現及流動性良好的資產負債表。該公司較小的營業規模為主要的評等制約因素。 2015年上半年底旺旺友聯的法定風險性資本適足率達300%以上,高於最低法定適足率200%。有鑒於該公司的低承保槓桿-於2011年至2015年前9個月之間自留保 費約為調整後淨值(包括股東權益以及特別準備)的一倍,旺旺友聯的資本部位為準備金提存的不利變動提供充足的緩衝。 投資方面仍維持審慎與流動性,現金及約當現金佔2015年9月底投資資產總額72.3%,可適度支應保險理賠。固定收益投資以政府公債為主,其信用品質仍相當健全。該公司 在市場波動加劇下減少權益投資,於2015年9月底僅佔股東權益3.4%。 旺旺友聯2015年前9個月年化平均股東權益報酬率 (ROAE)為3.9% (2014年為3.3%); 較弱的投資績效抵消了核保表現改善的影響。綜合成本率從2014年的103%下降至2015年前9個月的94%。 評等敏感性 有鑒於旺旺友聯有限的市場地位和業務規模,評等在短中期調升的可能性不高。評等調降的關鍵因素則為承保績效變差,使綜合成本率持續高於103%或發生實質承保/投資損失, 因而導致旺旺友聯之法定資本適足率持續降至300%以下。 註:此為中文譯本,若與原英文版本有任何出入,請以英文版為準 Contact: Primary Analyst Joyce Huang, CFA Director +852 2263 9595 Fitch (Hong Kong) Limited 19/F Man Yee Building 68 Des Voeux Road Central, Hong Kong Secondary Analyst Jeffrey Liew Senior Director +852 2263 9939 Committee Chairperson Chris Waterman Managing Director +44 20 3530 1168 Media Relations: Wai-Lun Wan, Hong Kong, Tel: +852 2263 9935, Email: wailun.wan@fitchratings.com. Additional information is available on www.fitchratings.com Applicable Criteria Insurance Rating Methodology (pub. 16 Sep 2015) here Additional Disclosures Solicitation Status here Endorsement Policy here ail=31 ALL FITCH CREDIT RATINGS ARE SUBJECT TO CERTAIN LIMITATIONS AND DISCLAIMERS. PLEASE READ THESE LIMITATIONS AND DISCLAIMERS BY FOLLOWING THIS LINK: here. IN ADDITION, RATING DEFINITIONS AND THE TERMS OF USE OF SUCH RATINGS ARE AVAILABLE ON THE AGENCY'S PUBLIC WEBSITE 'WWW.FITCHRATINGS.COM'. PUBLISHED RATINGS, CRITERIA AND METHODOLOGIES ARE AVAILABLE FROM THIS SITE AT ALL TIMES. FITCH'S CODE OF CONDUCT, CONFIDENTIALITY, CONFLICTS OF INTEREST, AFFILIATE FIREWALL, COMPLIANCE AND OTHER RELEVANT POLICIES AND PROCEDURES ARE ALSO AVAILABLE FROM THE 'CODE OF CONDUCT' SECTION OF THIS SITE. FITCH MAY HAVE PROVIDED ANOTHER PERMISSIBLE SERVICE TO THE RATED ENTITY OR ITS RELATED THIRD PARTIES. DETAILS OF THIS SERVICE FOR RATINGS FOR WHICH THE LEAD ANALYST IS BASED IN AN EU-REGISTERED ENTITY CAN BE FOUND ON THE ENTITY SUMMARY PAGE FOR THIS ISSUER ON THE FITCH WEBSITE.