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March 11, 2016 / 8:21 AM / a year ago

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Reuters Staff

4 Min Read

(The following statement was released by the rating agency) HONG KONG, March 11 (Fitch) 'A'    20154.8%  201320141%1.9% Prism Factor-Based2014""14.5' A' 2014161%201432.7%2015 9110  20139%201417%  2014   Prism Factor-Based""35%      Joyce Huang, CFA   6819  Terrence Wong  +852 2263 9920  Siew Wai Wan  +65 6796 7217 Media Relations: Wai-Lun Wan, Hong Kong, Tel: +852 2263 9935, Email: wailun.wan@fitchratings.com.  Wai-Lun Wan+852 2263 9935 wailun.wan@fitchratings.com www.fitchratings.com  Insurance Rating Methodology (pub. 16 Sep 2015)  Dodd-Frank Rating Information Disclosure Form Solicitation Status Endorsement Policy FITCHRATINGS.COM/UNDERSTANDING CREDITRATINGSwww.fitchratings.com  ""   30 North Colonnade, London, E14 5GN  Applicable Criteria Insurance Rating Methodology (pub. 16 Sep 2015) here Additional Disclosures Solicitation Status here Endorsement Policy here ail=31 ALL FITCH CREDIT RATINGS ARE SUBJECT TO CERTAIN LIMITATIONS AND DISCLAIMERS. PLEASE READ THESE LIMITATIONS AND DISCLAIMERS BY FOLLOWING THIS LINK: here. IN ADDITION, RATING DEFINITIONS AND THE TERMS OF USE OF SUCH RATINGS ARE AVAILABLE ON THE AGENCY'S PUBLIC WEBSITE 'WWW.FITCHRATINGS.COM'. PUBLISHED RATINGS, CRITERIA AND METHODOLOGIES ARE AVAILABLE FROM THIS SITE AT ALL TIMES. FITCH'S CODE OF CONDUCT, CONFIDENTIALITY, CONFLICTS OF INTEREST, AFFILIATE FIREWALL, COMPLIANCE AND OTHER RELEVANT POLICIES AND PROCEDURES ARE ALSO AVAILABLE FROM THE 'CODE OF CONDUCT' SECTION OF THIS SITE. FITCH MAY HAVE PROVIDED ANOTHER PERMISSIBLE SERVICE TO THE RATED ENTITY OR ITS RELATED THIRD PARTIES. DETAILS OF THIS SERVICE FOR RATINGS FOR WHICH THE LEAD ANALYST IS BASED IN AN EU-REGISTERED ENTITY CAN BE FOUND ON THE ENTITY SUMMARY PAGE FOR THIS ISSUER ON THE FITCH WEBSITE.

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