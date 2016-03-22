惠譽確認華南商業銀行評等

(The following statement was released by the rating agency) TAIPEI, March 22 (Fitch) 惠譽國際信用評等公司今日確認華南商業銀行(華銀)評等，包括長期發行人違約評等(IDR)為 ‘BBB+’，個別實力評等評等為‘bbb-’，評等展望穩定。詳細評等結果列示於本新聞稿末。 主要評等考量 發行人違約評等(IDR)、國內評等、支援評等及支援評等下限 華銀的IDR及國內評等確認取決於其支援評等與支援評等下限，反映該行的系統重要性及其與政府的緊密關係，因此政府的支援可能性極高。政府對其母公司-華南金控-長期持有 控制性(約佔33%)的股權，華銀本身亦具主導性的市場地位(全國第三大的分行網絡及接近6%的存款市佔率)。 個別實力評等(VR) 華銀的個別實力評等確認係反映其穩定且溫和的風險胃納，以及逐步提升的資本水位與放款損失吸收準備。此將有助於吸收因台灣及中國景氣趨緩而上升的信用成本。惠譽預期華銀將 持續透過信用成長控管以維持其資本水準，且其資本水準將可稱於其業務發展及策略。惠譽預估該行2015年底的惠譽核心資本比率因盈餘的保留使其由2014年底的9.9%上 升至10.7%，約與同業水準相當。 同時惠譽預期該行溫和的成長偏好將使其持續管控其境外尤其來自中國的風險。由於來自中國的信用需求趨緩，該行的中國曝險由2014年底的107%降至2015年第三季底的 82%，同業平均值約為100%至110%。該曝險相當分散，且曝險對象主要為投資等級的中國銀行，以及在各產業具市場地位的中國國營企業，因此受景氣循環的影響稍低。 華銀近年來藉由創造手續費收入與發展境外放款以擴充利差，已逐步強化其獲利近同業水平。該行的稅前年化資產報酬率由2014年的0.68%上升至2015年9月的0.72 %，同業為0.75%。惠譽預期華銀的獲利將如同其他同業一般因信用成本增加而緩降。 評等敏感性 發行人違約評等(IDR)，國內評等，支援評等及支援評等下限 若台灣政府提供即時支援的意願有所變動，將會影響華銀的IDR、國內評等、支援評等及支援評等下限。惠譽預期政府在短至中期內將維持高度的支援意願。 個別實力評等 若華銀能夠顯著提升獲利與損失吸收緩衝，同時維持良好的資產品質且風險胃納並未明顯增加，VR則有可能調升。任何過度的區域擴張及/或積極進行併購，導致華銀的風險體質弱 化，可能造成VR調降。 詳細評等結果列示如下: 長期外幣發行人違約評等確認為 'BBB+'；評等展望 ‘穩定’， 短期外幣IDR確認為 ‘F2’ 國內長期評等確認為 ‘AA-(twn)’；評等展望'穩定' 國內短期評等確認為 ‘F1+(twn)’； 個別實力評等確認為‘bbb-’； 支援評等確認為 ‘2’； 支援評等下限確認為 ‘BBB+’。 註：此為中文譯本，若與原英文版本有任何出入，請以英文版為準。 Contact: Primary Analyst Cherry Huang, CFA Director +886 2 8175 7603 Fitch Australia Pty Ltd, Taiwan Branch Suite 1306, 13F, 205, Tun Hwa N. Rd., Taipei Secondary Analyst Clark Wu Associate Director +886 2 8175 7602 Committee Chairperson Tim Roche Senior Director +612 82560310 Media Relations: Wai-Lun Wan, Hong Kong, Tel: +852 2263 9935, Email: wailun.wan@fitchratings.com. Additional information is available on www.fitchratings.com Applicable Criteria Global Bank Rating Criteria (pub. 20 Mar 2015) here National Scale Ratings Criteria (pub. 30 Oct 2013) here Additional Disclosures Solicitation Status here Endorsement Policy here ail=31 ALL FITCH CREDIT RATINGS ARE SUBJECT TO CERTAIN LIMITATIONS AND DISCLAIMERS. PLEASE READ THESE LIMITATIONS AND DISCLAIMERS BY FOLLOWING THIS LINK: here. IN ADDITION, RATING DEFINITIONS AND THE TERMS OF USE OF SUCH RATINGS ARE AVAILABLE ON THE AGENCY'S PUBLIC WEBSITE 'WWW.FITCHRATINGS.COM'. PUBLISHED RATINGS, CRITERIA AND METHODOLOGIES ARE AVAILABLE FROM THIS SITE AT ALL TIMES. FITCH'S CODE OF CONDUCT, CONFIDENTIALITY, CONFLICTS OF INTEREST, AFFILIATE FIREWALL, COMPLIANCE AND OTHER RELEVANT POLICIES AND PROCEDURES ARE ALSO AVAILABLE FROM THE 'CODE OF CONDUCT' SECTION OF THIS SITE. FITCH MAY HAVE PROVIDED ANOTHER PERMISSIBLE SERVICE TO THE RATED ENTITY OR ITS RELATED THIRD PARTIES. DETAILS OF THIS SERVICE FOR RATINGS FOR WHICH THE LEAD ANALYST IS BASED IN AN EU-REGISTERED ENTITY CAN BE FOUND ON THE ENTITY SUMMARY PAGE FOR THIS ISSUER ON THE FITCH WEBSITE.