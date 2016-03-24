惠譽確認星展(台灣)商業銀行為評等 'AA-'；展望穩定

(The following statement was released by the rating agency) TAIPEI/HONG KONG/SINGAPORE, March 23 (Fitch) 惠譽國際信用評等公司今日確認星展(台灣)商業銀行(台灣星展銀)之長期發行人違約評等(IDR)為 'AA-' ，以及國內長期評等為 'AAA(twn)'，評等展望穩定。詳細評等結果列示於本新聞稿末。 主要評等考量 長期發行人違約評等，國內長期評等及支援評等 台灣星展銀的長期發行人違約評等，國內長期評等及支援評等確認，反映惠譽認為對母公司-星展銀行(星展銀，AA-/展望穩定)-於必要時提供支援的能力與可能性極高。台灣 星展銀的長期發行人違約評等與評等展望與星展銀相同，乃基於台灣星展銀之集團核心子公司地位，有鑒於星展銀對該行的完全控制/股權、母子公司間在管理及營運方面的高度整合 ，以及台灣星展銀於集團大中華策略的重要角色。 評等敏感性 長期發行人違約評等，國內長期評等及支援評等 任何星展銀的評等改變將同步影響台灣星展銀的長期發行人違約評等。若星展銀的長期發行人違約評等被調降至低於台灣主權評等‘A+’，台灣星展銀的國內長期評等將被調降。若 星展銀提供即時支援的意願有所變動，將影響台灣星展銀的長期發行人違約評等及支援評等，舉例來說，若惠譽不再認為台灣星展銀為集團核心成員。 註：此為英文全文之中文譯本，若與原英文版本有任何出入，請以英文版為準。 詳細評等結果列示如下： 長期發行人違約評等(IDR) 確認為 'AA-'；評等展望穩定 短期外幣IDR 確認為 'F1+' 國內長期評等確認為 'AAA(twn)'；評等展望穩定 國內短期評等確認為 'F1+(twn)' 支援評等確認為 '1' Contact: Primary Analyst Jenifer Chou, CFA, FRM Director +886 2 8175 7605 Fitch Australia Pty Ltd, Taiwan Branch Suite 1306, 13F, 205, Tun Hwa N. Rd. Taipei, Taiwan Secondary Analyst Sophia Chen Director +886 2 8175 7604 Committee Chairperson Tim Roche Senior Director +61 2 8256 0310 Media Relations: Wai-Lun Wan, Hong Kong, Tel: +852 2263 9935, Email: wailun.wan@fitchratings.com. Additional information is available on www.fitchratings.com. Applicable Criteria Global Bank Rating Criteria (pub. 20 Mar 2015) here Additional Disclosures Solicitation Status here Endorsement Policy here ail=31 ALL FITCH CREDIT RATINGS ARE SUBJECT TO CERTAIN LIMITATIONS AND DISCLAIMERS. PLEASE READ THESE LIMITATIONS AND DISCLAIMERS BY FOLLOWING THIS LINK: here. IN ADDITION, RATING DEFINITIONS AND THE TERMS OF USE OF SUCH RATINGS ARE AVAILABLE ON THE AGENCY'S PUBLIC WEBSITE 'WWW.FITCHRATINGS.COM'. PUBLISHED RATINGS, CRITERIA AND METHODOLOGIES ARE AVAILABLE FROM THIS SITE AT ALL TIMES. FITCH'S CODE OF CONDUCT, CONFIDENTIALITY, CONFLICTS OF INTEREST, AFFILIATE FIREWALL, COMPLIANCE AND OTHER RELEVANT POLICIES AND PROCEDURES ARE ALSO AVAILABLE FROM THE 'CODE OF CONDUCT' SECTION OF THIS SITE. FITCH MAY HAVE PROVIDED ANOTHER PERMISSIBLE SERVICE TO THE RATED ENTITY OR ITS RELATED THIRD PARTIES. DETAILS OF THIS SERVICE FOR RATINGS FOR WHICH THE LEAD ANALYST IS BASED IN AN EU-REGISTERED ENTITY CAN BE FOUND ON THE ENTITY SUMMARY PAGE FOR THIS ISSUER ON THE FITCH WEBSITE.