Fitch Peringkat Bank DKI di 'A+(idn)'

(The following statement was released by the rating agency) JAKARTA, April 29 (Fitch) Fitch Ratings Indonesia telah menetapkan peringkat Nasional Jangka Panjang untuk Bank Pembangunan Daerah PT Bank DKI (Bank DKI) di 'A+(idn)' dan peringkat Nasional Jangka Pendek di 'F1(idn)'. Pada saat yang bersamaan, Fitch Ratings Indonesia juga memberikan peringkat debt class senior tanpa jaminan di 'A+(idn)'. Peringkat nasional di kategori 'A' menunjukkan ekspektasi akan resiko gagal bayar yang rendah relatif terhadap emiten atau surat utang lainnya di Indonesia. Namun adanya perubahan pada keadaan atau kondisi ekonomi bisa saja mempengaruhi kapasitas untuk membayar secara tepat waktu dibandingkan komitmen keuangan yang ditunjukkan oleh kategori peringkat yang lebih tinggi. Peringkat Nasional 'F1' mengindikasikan kapasitas membayar komitmen keuangan secara tepat waktu paling kuat relatif terhadap emiten atau surat utang lainnya di Indonesia. Dalam skala peringkat nasional Fitch, peringkat ini diberikan kepada risiko gagal bayar terendah relatif terhadap yang lain di Indonesia. Apabila profil likuiditas secara spesifik kuat, tanda "+" ditambahkan kepada peringkat yang diberikan. PERTIMBANGAN PEMERINGKATAN Peringkat Nasional Jangka Panjang Bank DKI didasari atas faktor dukungan dan merefleksikan pandangan Fitch bahwa Bank DKI memiliki peran penting dalam mendukung kebijakan dan program pemerintah daerah serta pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Secara umum, Fitch mengharapkan adanya potensi dukungan extraordinari, walaupun terbatas, yang terutama berasal dari pemerintah pusat. Bank DKI memiliki risiko sistemik yang lebih rendah dibandingkan dengan bank-bank besar di Indonesia. Dalam pandangan Fitch, penyimpangan dalam tata kelola perusahaan merupakan, kemungkinan, manjadi pemicu pemicu yang bisa menyebabkan Bank DKI memerlukan dukungan extraordinary. Tidak seperti bank pembangunan daerah lainnya yang biasanya dimiliki oleh kombinasi dari pemerintah daerah dan kota, DKI menguasai 99,97% kepemilikan Bank. Dukungan ordinari dari DKI untuk Bank DKI telah dibuktikan dalam bentuk suntikan modal tahunan sejak 2012 untuk membantu pertumbuhan dana. Akibatnya, Bank DKI telah meningkatkan rasio modal dalam empat tahun terakhir dan rasio modal Tier 1 menjadi 22,8% pada akhir 2015, lebih tinggi dari rata-rata industri di 19,0%. Fitch memperkirakan suntikan modal ini akan terus berlangsung di era pemerintahan saat ini untuk mendukung rencana pertumbuhan Bank DKI, meskipun kemampuan DKI untuk memberikan dukungan extraordianari pada saat yang diperlukan masih perlu dikaji lagi. PERINGKAT HUTANG Peringkat dari debt class senior tanpa jaminan berdenominasi rupiah adalah sama dengan Peringkat Nasional Jangka Panjang sesuai dengan kriteria Fitch. SENSITIVITAS PERINGKAT Peringkat nasional Bank DKI bisa dinaikkan jika Fitch menilai kepentingan strategis Bank DKI meningkat bagi perekonomian setempat dengan risiko sistemik yang lebih tinggi, ditandai dengan meningkatnya pangsa pasar nasional dalam kredit dan simpanan serta memainkan peran yang lebih integral dalam mendukung pembangunan ekonomi regional. Namun, dalam pandangan Fitch, kecil kemungkinannya bagi Bank DKI dalam jangka pendek dan menengah untuk mempersempit kesenjangan dengan bank-bank yang lebih besar. Peringkat bisa juga dinaikkan bilamana Fitch menilai profil kredit standalone Bank DKI menjadi cukup kuat sebagai basis pertimbangan peringkat nasional, dibandingkan pertimbangan berdasar potensi dukungan pemerintah pusat/sovereign. Namun, peningkatan profil keuangan yang materiil dan berkelanjutan akan dipertimbangkan seiring dengan kebijakan terkait pinjaman yang berlaku di kemudian hari. Tekanan penurunan Peringkat bisa berasal dari potensi melemahnya kemampuan dan/atau kecenderungan pemerintah pusat untuk memberikan dukungan finansial extraordinari pada saat yang diperlukan kepada Bank DKI. Melemahnya kecenderungan bisa terjadi apabila peranan Bank DKI dalam mendukung perekonomian daerah semakin mengecil. Namun, Fitch percaya bahwa prospek ini kecil pada jangka waktu pendek dan menengah. Melemahnya profil keuangan standalone Bank DKI diperkirakan untuk tidak memiliki dampak signifikan untuk Peringkat Nasional mengingat pertimbangan peringkat didasari dari faktor dukungan terkecuali pelemahan kinerja ini juga mengakibatkan berkurangnya kecenderungan dukungan untuk Bank DKI. PERINGKAT HUTANG Setiap perubahan pada Peringkat Nasional Jangka Panjang akan mengakibatkan dampak serupa terhadap peringkat hutang. Kontak: Analis Utama Iwan Wisaksana Director +62 21 2988 6807 PT Fitch Ratings Indonesia DBS Bank Tower Level 24 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav.3-5 Jakarta, Indonesia 12910 Ketua Komite Jonathan Cornish Managing Director +852 2263 9901 Media Relations: Leslie Tan, Singapore, Tel: +65 67 96 7234, Email: leslie.tan@fitchratings.com. Tanggal Komite Pemeringkatan yang relevan: 15 April 2016 Catatan: Peringkat Nasional Fitch menggambarkan ukuran relatif atas kredibilitas entitas yang diperingkat di negara-negara yang memiliki peringkat sovereign relatif rendah dan ada kebutuhan untuk dilakukan pemeringkatan dimaksud. Peringkat terbaik di suatu negara adalah 'AAA' dan peringkat lainnya menggambarkan tingkat risiko relatif terhadap peringkat 'AAA'. Peringkat nasional dirancang untuk digunakan oleh sebagian besar investor lokal di pasar lokal dan diidentifikasi dengan menggunakan tambahan tanda sesuai dengan negara masing-masing. Sebagai contoh 'AAA(idn)' untuk Peringkat Nasional di Indonesia. Karenanya, peringkat ini tidak dapat dibandingkan secara internasional. Informasi tambahan tersedia di www.fitchratings.com. Applicable Criteria Global Bank Rating Criteria (pub. 20 Mar 2015) here National Scale Ratings Criteria (pub. 30 Oct 2013) here Additional Disclosures Solicitation Status here Endorsement Policy here ail=31 ALL FITCH CREDIT RATINGS ARE SUBJECT TO CERTAIN LIMITATIONS AND DISCLAIMERS. PLEASE READ THESE LIMITATIONS AND DISCLAIMERS BY FOLLOWING THIS LINK: here. IN ADDITION, RATING DEFINITIONS AND THE TERMS OF USE OF SUCH RATINGS ARE AVAILABLE ON THE AGENCY'S PUBLIC WEBSITE 'WWW.FITCHRATINGS.COM'. PUBLISHED RATINGS, CRITERIA AND METHODOLOGIES ARE AVAILABLE FROM THIS SITE AT ALL TIMES. FITCH'S CODE OF CONDUCT, CONFIDENTIALITY, CONFLICTS OF INTEREST, AFFILIATE FIREWALL, COMPLIANCE AND OTHER RELEVANT POLICIES AND PROCEDURES ARE ALSO AVAILABLE FROM THE 'CODE OF CONDUCT' SECTION OF THIS SITE. FITCH MAY HAVE PROVIDED ANOTHER PERMISSIBLE SERVICE TO THE RATED ENTITY OR ITS RELATED THIRD PARTIES. DETAILS OF THIS SERVICE FOR RATINGS FOR WHICH THE LEAD ANALYST IS BASED IN AN EU-REGISTERED ENTITY CAN BE FOUND ON THE ENTITY SUMMARY PAGE FOR THIS ISSUER ON THE FITCH WEBSITE.