惠譽授予中國奧園的美元票據‘B+’的最終評級

(The following statement was released by the rating agency) HONG KONG, May 04 (Fitch) 本文章英文原文最初於2016年5月3日發布于www.fitchratings.com 原文鏈接：here 惠譽評級已授予中國奧園地產集團股份有限公司（奧園：B+/展望正面）的美元票據‘B+’的最終評級和‘RR4’的回收率評級，該票據本金2.5億美元，票息率為6.25 %。 本票據評級與奧園的高級無抵押評級一致，因為本票據構成公司的直接高級無抵押債務。惠譽在收到與已經收到的信息一致的最終文件後授予該最終評級。最終評級與2016年4月 17日授予的預期評級一致。 該中國住宅地產商業務規模持續擴大、槓桿率適度、流動性充足，對其評級起到了支持作用。該評級的限制因素包括：公司產品構成中非住宅地產比例較高，且土地儲備在三四線城市 具有風險敞口。 關鍵評級驅動因素 運營實力提升：2016年第一季度，奧園的合同銷售額較前一年增長42%。根據奧園的項目啟動計劃，惠譽預計2016年其合同銷售額將達到180億人民幣，2017年將達 到200億人民幣。奧園的規模將發展到2012年時的4倍大，這主要是因為公司持續提供越來越多的可供出售地產，並且項目執行情況良好。業務規模的擴大讓公司的銷售額預期 更加穩定，同時公司在進行土地收購時也具有更大的財務靈活性。 地域多樣性繼續加強：2015年，奧園繼續執行快速的業務周轉策略，特別是對位於其廣東省本地市場以外和海外市場的項目。2015年，公司廣東的合同銷售占總合同銷售的份 額由2014年的67%降至44%，銷售額的上升主要來自廣西、安徽、珠海的新收購項目以及澳大利亞的海外項目。上述地區的項目和土地於2015年年初及年中收購，到20 15年年末已經貢獻了45億人民幣的合同銷售額，約占總銷售總量的30%。 有節制的土地收購：惠譽認為奧園將繼續保持目前的土地收購節奏，2016-2017年的購地款將不會超過每年60億人民幣，或少於公司預計全年合同銷售額的三分之一。在過 去六年內，儘管公司的合同銷售額大幅上升，奧園仍以每年40-50億人民幣的穩定速度購置土地。 穩定的財務狀況：到2015年底，奧園的財務狀況保持良好。2015年底，槓桿率（以凈債務與調整後存貨之比衡量）為28%，銷售效率（以合同銷售額與總債務之比衡量）保 持在1.0倍左右。惠譽預計奧園將繼續保持快速的業務周轉模式與謹慎的土地收購策略，因此在未來的18個月中，公司的財務狀況將保持良好，這將有利於公司的信用狀況。 三四線城市風險集中、平均售價低：由於奧園在其核心市場廣東省具有領先地位，公司的合同銷售額增長穩健，並有強勁的基礎可以在其他城市擴張業務。但是，與其他同業企業相比 ，奧園的合同銷售平均售價較低，這是因為公司在三四線城市銷售占比較高。奧元土地儲備的質量對於公司是否能夠持續增長合同銷售起了關鍵的作用。奧園的土地儲備約有28%在 三線城市及以下。管理層稱奧園計劃在廣州，深圳和珠海等一二線城市補充土地，以提升公司土地儲備的質量。惠譽認為，考慮到公司目前的土地儲備結構及相應的風險，2016年 公司的土地補充將對未來發展具有重要意義。 關鍵評級假設 本發行人評級研究中惠譽的關鍵評級假設包括： -2016-2017年公司的土地收購速度保持穩定 -對合同銷售的預計是基於2015年的可出售地產及去化率。到2017年，合同銷售上升至接近200億人民幣。 -2016-2017年，由於產品構成和地理分布的變化，奧園的合同銷售平均售價將小幅降低 -奧園將保持快速業務周轉和高水平現金流周轉的模式 正面：可能單獨或共同導致惠譽採取正面評級行動的未來發展因素包括： -繼續擴張業務，合同銷售上升至180億人民幣以上 -EBITDA利潤率持續高於25% -凈債務與調整後凈存貨之比持續維持在35%以下 -合同銷售與總債務之比持續高於1.0倍 -零售地產占合同銷售的比例沒有大幅增加 負面：可能單獨或共同導致惠譽採取負面評級行動的未來發展因素包括： -如果無法維持正面的標準，評級展望將恢復為穩定 聯繫人： 首席分析師 Vicki Shen（沈璽） 董事 +852 2263 9918 惠譽國際評級有限公司 香港中環德輔道中68號萬宜大廈19樓 第二分析師 Jenny WJ Huang（黃文君） 聯席董事 +852 2263 9922 評級委員會主席 Su Aik Lim（林樹毅） 高級董事 +852 2263 9914 相關評級委員會日期：2016年1月8日 Media Relations: Wai-Lun Wan, Hong Kong, Tel: +852 2263 9935, Email: wailun.wan@fitchratings.com. 媒體關係： Wai-Lun Wan（尹偉倫），香港，電話：+852 2263 9935，郵件：wailun.wan@fitchratings.com 詳情參見： www.fitchratings.com 適用標準 Corporate Rating Methodology - Including Short-Term Ratings and Parent and Subsidiary Linkage (pub. 17 Aug 2015) 更多披露 Solicitation Status Endorsement Policy 惠譽所有的信用評級都遵守特定限制和免責條款。請參照以下鏈接詳細閱讀這些限制和免責條款：FITCHRATINGS.COM/UNDERSTANDING CREDITRATINGS。此外，有關惠譽的評級定義和評級使用條款，請參見惠譽網站www.fitchratings.com。已出版的評級結果、評級標準和評級方法 可隨時參見上述網站。惠譽的行為準則、保密協定、利益衝突協議、防火墻協議、合規政策和其他相關政策，請參見網站的“行為準則”部分。惠譽可能已向受評機構或其相關第三方 提供了其他許可服務。此類評級服務詳情（評級的首席分析師位於歐盟註冊機構）請參見惠譽網站上該發行人的發行人綜述頁面。 地址：30 North Colonnade, London, E14 5GN 注意：本新聞稿為中文譯本。如有疑問，請以英文版本為準。 Applicable Criteria Corporate Rating Methodology - Including Short-Term Ratings and Parent and Subsidiary Linkage (pub. 17 Aug 2015) here Additional Disclosures Solicitation Status here Endorsement Policy here ail=31 ALL FITCH CREDIT RATINGS ARE SUBJECT TO CERTAIN LIMITATIONS AND DISCLAIMERS. PLEASE READ THESE LIMITATIONS AND DISCLAIMERS BY FOLLOWING THIS LINK: here. IN ADDITION, RATING DEFINITIONS AND THE TERMS OF USE OF SUCH RATINGS ARE AVAILABLE ON THE AGENCY'S PUBLIC WEBSITE 'WWW.FITCHRATINGS.COM'. PUBLISHED RATINGS, CRITERIA AND METHODOLOGIES ARE AVAILABLE FROM THIS SITE AT ALL TIMES. FITCH'S CODE OF CONDUCT, CONFIDENTIALITY, CONFLICTS OF INTEREST, AFFILIATE FIREWALL, COMPLIANCE AND OTHER RELEVANT POLICIES AND PROCEDURES ARE ALSO AVAILABLE FROM THE 'CODE OF CONDUCT' SECTION OF THIS SITE. FITCH MAY HAVE PROVIDED ANOTHER PERMISSIBLE SERVICE TO THE RATED ENTITY OR ITS RELATED THIRD PARTIES. DETAILS OF THIS SERVICE FOR RATINGS FOR WHICH THE LEAD ANALYST IS BASED IN AN EU-REGISTERED ENTITY CAN BE FOUND ON THE ENTITY SUMMARY PAGE FOR THIS ISSUER ON THE FITCH WEBSITE.