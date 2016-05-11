惠譽：合資企業為中國五大車企的信用狀況提供有力支撐

(The following statement was released by the rating agency) SHANGHAI, May 11 (Fitch) 本文章英文原文最初於2016年5月8日發布于www.fitchratings.com 原文鏈接：here 惠譽評級在最新一期的中國企業研究藍皮書系列報告中指出，中國五大國有汽車製造集團（‘五大’）的獨立信用狀況主要受益於其核心中外合資車企——這些合資企業是集團利潤的 主要來源，並以現金股利的形式為集團提供內部流動性。‘五大’的最終評級有可能在此基礎上獲得若干子級的上調，以反映政府給予的強有力的支持。 ‘五大’ 國有車企分別為上海汽車工業（集團）總公司、東風汽車公司、中國第一汽車集團公司、中國長安汽車集團股份有限公司和北京汽車集團有限公司（北汽集團，A-/穩定）。‘五大 ’的汽車銷售及淨利潤絕大多數來自與國際汽車製造商共同建立的合資車企。合資結構有助於‘五大’降低資本投入、縮短產品開發周期，並借助海外合資夥伴成熟的品牌形象和可靠 的安全性來降低商業風險。建立多個合資車企的策略有助於‘五大’豐富其品牌和產品的多樣性，但是鑒於‘五大’的出口及海外運營規模仍微不足道，其在中國單一市場的地域集中 度依舊是一大風險。 惠譽預計政府將繼續向‘五大’提供有力的支持，因為他們是中國汽車行業的支柱，而汽車行業對中國經濟發展、就業以及產業升級具有戰略重要性。惠譽對北汽集團和東風汽車公司 的子公司——東風汽車集團有限公司（A/穩定）的評級均採取自下而上的評級方法，即在其獨立信用評級的基礎上上調三個子級，以反映其收到的政府注資、財政補貼、項目協調、 融資安排和政府主導的汽車訂單等支持。 惠譽按比例合併‘五大’的核心合資企業的財務數據，以更好地反映其財務健康狀況。領先的中外合資車企具有良好的盈利能力和穩定的自由現金流，因此他們大多擁有健康的資產負 債表——部分處於凈現金狀態。這得益於他們優於全球同業的結構成本，以及在中國乘用車市場的領先地位 ——這一市場的年銷售量在2008至2015年間已增長兩倍。然而，在未來數年內，乘用車需求增長的放緩和愈加激烈的競爭可能削弱合資車企的盈利能力和運營現金流。 按比例合併後的集團財務狀況可能得益於合資車企良好的財務實力，但是合資公司支付的現金股利可能被消耗于其他資本開支需求大而盈利能力弱的子公司和附屬公司（例如自主品牌 乘用車和新能源汽車），並且需要額外的債務融資。由此可能導致集團現金大幅流失和槓桿率上升，而對評級帶來下行壓力。 《中國五大汽車製造企業藍皮書》是最新一期的惠譽“中國研究系列報告”，該系列報告旨在對中國企業部門的關鍵信用狀況展開綜合而深入的研究。完整報告請參見www.fit chratings.com， 或點擊本新聞稿中鏈接。 聯繫人： Jing Yang（楊菁） 聯席董事 +86 21 5097 3017 中國上海市浦東新區世紀大道8號上海國金中心A座 匯豐銀行大樓10層1015室 Ying Wang（王穎） 高級董事 +86 21 5097 3010 Media Relations: Wai-Lun Wan, Hong Kong, Tel: +852 2263 9935, Email: wailun.wan@fitchratings.com. 媒體關係：Wai-Lun Wan（尹偉倫），香港，電話：+852 2263 9935，郵件： wailun.wan@fitchratings.com. 詳情參見www.fitchratings.com 惠譽所有的信用評級都遵守特定限制和免責條款。請參照以下鏈接詳細閱讀這些限制和免責條款：FITCHRATINGS.COM/UNDERSTANDING CREDITRATINGS。此外，有關惠譽的評級定義和評級使用條款，請參見惠譽網站www.fitchratings.com。已出版的評級結果、評級標準和評級方法 可隨時參見上述網站。惠譽的行為準則、保密協定、利益衝突協議、防火墻協議、合規政策和其他相關政策，請參見網站的“行為準則”部分。惠譽可能已向受評機構或其相關第三方 提供了其他許可服務。此類評級服務詳情（評級的首席分析師位於歐盟註冊機構）請參見惠譽網站上該發行人的發行人綜述頁面。 地址：30 North Colonnade, London, E14 5GN 注意：本新聞稿為中文譯本。如有疑問，請以英文版本為準。 ALL FITCH CREDIT RATINGS ARE SUBJECT TO CERTAIN LIMITATIONS AND DISCLAIMERS. PLEASE READ THESE LIMITATIONS AND DISCLAIMERS BY FOLLOWING THIS LINK: here. IN ADDITION, RATING DEFINITIONS AND THE TERMS OF USE OF SUCH RATINGS ARE AVAILABLE ON THE AGENCY'S PUBLIC WEBSITE 'WWW.FITCHRATINGS.COM'. PUBLISHED RATINGS, CRITERIA AND METHODOLOGIES ARE AVAILABLE FROM THIS SITE AT ALL TIMES. FITCH'S CODE OF CONDUCT, CONFIDENTIALITY, CONFLICTS OF INTEREST, AFFILIATE FIREWALL, COMPLIANCE AND OTHER RELEVANT POLICIES AND PROCEDURES ARE ALSO AVAILABLE FROM THE 'CODE OF CONDUCT' SECTION OF THIS SITE. FITCH MAY HAVE PROVIDED ANOTHER PERMISSIBLE SERVICE TO THE RATED ENTITY OR ITS RELATED THIRD PARTIES. DETAILS OF THIS SERVICE FOR RATINGS FOR WHICH THE LEAD ANALYST IS BASED IN AN EU-REGISTERED ENTITY CAN BE FOUND ON THE ENTITY SUMMARY PAGE FOR THIS ISSUER ON THE FITCH WEBSITE.