惠譽：台灣證券業面臨散戶交易量低迷之挑戰

(The following statement was released by the rating agency) TAIPEI, May 12 (Fitch) 惠譽國際信用評等公司今日表示,台灣證券業正面臨散戶投資人在國內證券市場交易活動持續下降的挑戰。惠譽預期散戶投資人之動能將呈現萎縮,主因普遍偏低的投資報酬率,此包 含透過經紀通路銷售之傳統財富管理之商品。相較之下,諸如不動產與海外投資等標的提供了較高的報酬。 台灣證券公司的整體客戶結構,超過90%為散戶投資人,機構法人主要由在台之外資券商提供相關服務。台灣股票市場2011到2015年間的日均交易量約為新台幣1,110 億元(約值美金37億元),相較於2006到2010年的交易量減少約20%,因散戶投資人交易活動減少所致。散戶投資人占總交易量的比重持續衰退,從2000年的86% 下滑至2010年的71%,再降至2015年的59%。 台灣證券業主管機關金融監督管理委員會為提升國內證券公司之獲利表現與獲利分散性,已積極開放證券公司銷售多種財富管理與保險商品。證券業之整併逐年進行,證券業者亦積極 撙節成本支出,然電子下單業務競爭激烈且手續費折讓高。證券業的獲利持續受壓,對倚賴單純經紀業務與自營交易為獲利來源的小型券商影響甚鉅,使其出現虧損的風險亦升高。小 型證券公司的評等落在'BB'之評等級距,已考量上述及其他風險因子。 在2015年,10家小型證券公司發生營業虧損,為三分之一的綜合證券商。在過去十年中,小型證券公司平均有三年出現虧損。然而,虧損規模相較於其權益而言皆屬和緩,因風 險胃納控管得當,且停損機制亦保守。大型證券公司財務體質佳,有強健的吸收損失能力和充足的流動性。 惠譽認為,經紀業務的負向前景會繼續驅使虧損的小型券商離開市場,並加速大型券商整併擴張的趨勢。這些公司計劃拓展顧客基礎,並達到規模經濟以克服高固定成本。大型證券公 司亦積極進行海外購併以提昇獲利且將資本配置於獲利前景較佳的產業如銀行業。然擴張勢必增加其槓桿,此為台灣大型券商評等的主要壓力。 註: 此為中文譯本,若與原英文版本有任何出入,請以英文版為主。