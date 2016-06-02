惠譽確認交通銀行台北分行評等

(The following statement was released by the rating agency) TAIPEI, June 02 (Fitch) 惠譽國際信用評等公司今日確認交通銀行台北分行 (交行台北)之國內長期評等以及短期評等分別為‘AA+(twn)’及‘F1+(twn)’，展望穩定。 主要評等考量 國內評等 交行台北評等及評等展望反映母行交通銀行(交行，A/展望穩定/F1)的信用體質，評等相當於惠譽台灣國內評等準則之‘AA+(twn)’評級。交行台北評等考量包含其作 為交行分行的法律地位，以及兩者間高度的營運整合。交行的長期發行人違約評等取決於惠譽預期中國政府在必要時提供該行支援的可能性極高。 主順位無擔保債券評等 本次評等行動同時確認交行台北之債券評等與該行國內長期評等一致，以反映其在國內評等衡量下主順位債券違約的相對可能性。 評等敏感性 國內評等 交行的評等若有任何改變將對交行台北評等造成同向影響。而中國政府對交行提供即時完全支援的意願度或能力若有所改變，將對該行發行人違約評等造成同向影響。 主順位無擔保債券評等 交行台北的評等若有任何改變將直接同步影響該行債券的評等。 註:此為中文譯本，若與原英文版本有任何出入，請以英文版為主。 Contact: Primary Analyst Cherry Huang, CFA Director +886 81757603 Fitch Australia Pty Ltd., Taiwan Branch Secondary Analyst Jenifer Chou, CFA, FRM Director +886 81757605 Committee Chairperson Tim Roche Senior Director +612 82560310 Media Relations: Wai-Lun Wan, Hong Kong, Tel: +852 2263 9935, Email: wailun.wan@fitchratings.com. Additional information is available on www.fitchratings.com Applicable Criteria Global Bank Rating Criteria (pub. 20 Mar 2015) here National Scale Ratings Criteria (pub. 30 Oct 2013) here Additional Disclosures Solicitation Status here Endorsement Policy here ail=31 ALL FITCH CREDIT RATINGS ARE SUBJECT TO CERTAIN LIMITATIONS AND DISCLAIMERS. PLEASE READ THESE LIMITATIONS AND DISCLAIMERS BY FOLLOWING THIS LINK: here. IN ADDITION, RATING DEFINITIONS AND THE TERMS OF USE OF SUCH RATINGS ARE AVAILABLE ON THE AGENCY'S FREE WEB SITE AT WWW.FITCHRATINGS.COM. PUBLISHED RATINGS, CRITERIA, AND METHODOLOGIES ARE AVAILABLE FROM THIS SITE AT ALL TIMES. FITCH'S CODE OF CONDUCT, CONFIDENTIALITY, CONFLICTS OF INTEREST, AFFILIATE FIREWALL, COMPLIANCE, AND OTHER RELEVANT POLICIES AND PROCEDURES ARE ALSO AVAILABLE FROM THE CODE OF CONDUCT SECTION OF THIS SITE. FITCH MAY HAVE PROVIDED ANOTHER PERMISSIBLE SERVICE TO THE RATED ENTITY OR ITS RELATED THIRD PARTIES. DETAILS OF THIS SERVICE FOR RATINGS FOR WHICH THE LEAD ANALYST IS BASED IN AN EU-REGISTERED ENTITY CAN BE FOUND ON THE ENTITY SUMMARY PAGE FOR THIS ISSUER ON THE FITCH WEBSITE. Fitch Australia Pty Ltd holds an Australian financial services licence (AFS licence no. 337123) which authorises it to provide credit ratings to wholesale clients only. Credit ratings information published by Fitch is not intended to be used by persons who are retail clients within the meaning of the Corporations Act 2001.