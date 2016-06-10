惠譽確認中國五家國有銀行的評級為 ‘A’

(The following statement was released by the rating agency) HONG KONG, June 09 (Fitch) 本文章英文原文最初於2016年6月2日發布于：here 惠譽評級今日確認中國五家大型國有商業銀行的長期外幣發行人違約評級（簡稱：IDR）均為‘A’，評級展望穩定。短期發行人違約評級確認為‘F1’。 完整的評級行動列表詳見文末。 這五家國有銀行包括：中國農業銀行（農行）、中國銀行（中行）、交通銀行（交行）、中國建設銀行（建行）和中國工商銀行（工行）。 關鍵評級驅動因素 發行人違約評級、支持評級、支持評級底線 五家銀行的長期發行人違約評級均基於國家支持，且處於銀行的支持評級底線，表明受評銀行出現危機時，中央政府提供特別支持的可能性非常之高。 這五家銀行的支持評級（SR）均為‘1’，支持評級底線（SRF）均為‘A’，這反映了他們的系統重要性，所以當有需要時，政府為他們提供支持的意願極高。另外，這些國有 銀行的資產總額占國內銀行業總資產的39%，因此被認為對提供中國經濟的融資至關重要。儘管在過去幾年中，由於資產增速不及中國其他商業銀行和國有政策性銀行，這五家國有 商業銀行的市場份額呈下滑態勢。這五家銀行也很大程度上在中國企業的海外擴張和支撐政府戰略舉措的基礎設施項目等海外融資活動中發揮重要的作用。 惠譽預期這些國有銀行都會被認定為國內系統重要性金融機構（SIFI），而其中的四家（農行、中行、建行和工行）已經被指定為全球系統重要性金融機構。中央政府是這五大國 有銀行最終的最大股東，並有為這些銀行提供償付能力和資產質量方面強有力的支持的記錄。因此，這些銀行的支持評級底線持續與中國的主權評級（A+/展望穩定）緊密相連。惠 譽預期政府對這些銀行的支持在可見的未來不會減弱，因此發行人違約評級展望會保持穩定，除非主權評級發生變化，意味著國家支持銀行系統的能力或意願可能發生變化。 生存力評級 中國國有銀行的生存力評級位於‘bb’級的區間，並在中資銀行中處於最高水平。總體來看，與其他中資商業銀行相比，國有銀行的資金較雄厚、流動性較佳、信用風險敞口較小和 表外活動較低，同時損失吸收能力也較強。這些趨勢繼續支撐國有銀行，保持其高於其他中國商業銀行的生存力評級。惠譽認為在銀行系統出現壓力時，國有銀行可能因存款人對安全 性的追求而獲益最多，為其生存力評級在壓力環境下提供一定的支持。 儘管國有銀行主要的財務指標與其他發達國家中更多擁有較高評級的銀行並無太大差異，但國有銀行財務狀況的諸多方面（比如資本水平、盈利能力、流動性和表外敞口）卻不如其他 新興市場的主要銀行，而這些地區和中國一樣，都具有較高的風險。其中，中國的風險趨於隨當局改革承諾的不確定性上升而增高。 普遍來看，信貸高速增長持續了相當長一段時間的發展中國家，最終都面臨著資產質量惡化和/或者利潤下降的情況。但是中國依靠存款的銀行體系，讓政府有更大靈活性來根據自身 狀況解決中國的債務問題。然而，更多資產減值的確認可能只會在銀行建立了更多的風險緩衝、中國的領導層認為信貸/經濟的增長已經達到了可持續的階段、和/或者風險不會在系 統內輕易蔓延後才會發生。 由於披露的數據及透明度有限，非貸款類信貸數量巨大，及監管部門頻繁干預為借款人提供支持，所以相對於銀行所披露的不良貸款率，惠譽對資產質量的分析關注更偏重于損失吸收 能力（包括資本水平、貸款損失準備覆蓋率和盈利能力等）。基於2015年末數據，這五家國有銀行的平均損失吸收能力約為信貸總額的7.9%（惠譽授予評級的中國商業銀行為 6.6%)。這個比率代表了銀行在需要一定形式的救助措施將資本恢復到可持續水平之前所能夠承受資產品質惡化的程度。 儘管中國的銀行系統已經積累了大量的表外敞口（其中包括通過與非銀行金融機構的交易），而此類交易風險最終的承擔者通常並不明確，但是與其他中資商業銀行相比，國有銀行的 表外敞口相對較小。2015年末數據顯示，銀行業理財產品餘額全年增長56%，達到23.5萬億元人民幣。其中，37%是國有銀行所發行。理財產品期限較短、資產負債錯配 及基礎資產信息披露有限都有可能為銀行帶來潛在風險。 鑒於前幾輪的降息和2015年10月份生效的存款利率完全自由化，惠譽預計2016年凈息差會進一步縮小。除非放鬆最低準備金要求來緩解短期盈利壓力，否則2016年公布 的盈利能力還是可能同比下降。 2016年1季度末，國有銀行的平均撥備覆蓋率降至163%，不良貸款率為1.72%，而且已公布數據顯示一些銀行的覆蓋率甚至低於150%。這暗示著監管層的寬容態度， 並提高了可能進一步降低最低撥備金要求的預期。 然而，由於國有銀行降低了信貸增長的規模，其在2015年公布的核心資本比率確實有所提高。其總資本比率也有所提高，部分原因是其他融資工具增強了這些國有銀行的資產負債 表。但是，如果將更多資產轉回資產負債表，銀行資本的充足性就會面臨壓力。 雖然銀行通過了審計標準，但相對於其他評級很好的區域和銀行系統的要求，國內的信息披露和賬戶明細內容仍有加強的空間。如果中國當局（作為主要股東或利益相關者）影響著銀 行風險偏好，這會潛在影響戰略決策、治理和風險管理。因此，這會限制國有銀行的生存力評級。不過，這也進一步加強了對銀行從中國當局獲得各種普通支持和特別支持的預期。 高級債券和次級債券 上述銀行的高級債券的評級與銀行的發行人違約評級（‘A’級）一致，因為這些債券構成銀行的無擔保非次級債務。二級資本工具次級債券（巴塞爾III合格資本工具）的評級是 根據惠譽的混合債券評級標準，並反映了我們對政府將提供支持以避免銀行觸發無法生存事件條款的預期。因此，錨定評級是銀行的發行人違約評級。但是，由於發生無法生存事件時 ，債券將強制全額減記，所以此類債券的評級在發行人違約評級基礎上下調兩個小級。 子公司和分支機構 Amipeace Limited是香港中銀集團投資有限公司全資擁有的特殊目的機構。Azure Orbit II International Finance Limited是被交通銀行全資擁有的交銀金融租賃有限責任公司（交銀租賃；A/展望穩定）管理的境外特殊目的機構。這兩個特殊機構成立的目的都是為其各自的母公司進行境 外債券的發行業務。 作為全資子公司，惠譽預期這兩家特殊目的機構在出現債務償付壓力時，將從其在中國境內的最終母公司獲得非常強大的支持。事實上，Amipeace Limited目前發行的高級債務是由中國銀行澳門分行提供的擔保，而Azure Orbit II International Finance Limited發行的債券則是由交通銀行澳門分行提供的擔保。因此，這兩家機構的長期和短期評級分別來自其各自母公司的評級，即‘A’級和‘F1’。 評級敏感性 發行人違約評級、支持評級、支持評級底線 受評銀行的發行人違約評級、支持評級和支持評級底線的任何調整都會與中央政府為這些銀行提供支持的傾向和/或能力的變化緊密相關。整個金融系統持續快速的增長（包括非銀行 金融機構信貸規模的不斷擴大）意味著國家的潛在債務水平也在持續上升。因此，如果國家支持銀行的能力下降，這會對基於國家支持的發行人違約評級構成壓力。 但是惠譽相信在中國的主權評級沒有負面評級行動的情況下，相對於其他中資商業銀行來說，政府對國有銀行的支持減弱的可能性較小。交通銀行在混合所有制改革計劃中規定堅持國 有控股地位，但尚不清楚這對國家支持國有銀行會產生什麼影響。惠譽預計，只要這些銀行仍然受到較大的國家影響（包括受政府影響而對信貸展期以支持公共政策），那麼國家支持 這些銀行的傾向就不會大幅降低。 生存力評級 中國的困難經營環境仍然是一個關鍵的評級約束因素—主權評級和經濟環境最有可能導致生存力評級下調，而將來金融市場和監管制度的進一步發展則可能支持生存力評級上調。 如果惠譽認為國有銀行的運營環境已經穩定，其生存力評級則可能上調。這可能反映在信貸增長的速度放緩至更加可持續的水平、表外活動的減少或者惠譽對表外活動的擔憂減輕（包 括此類表外活動有更透明的信息披露等等）、惠譽相信披露的資產質量數據會保持穩定、或者銀行的損失吸收能力有所改善和/或者銀行的存款資金和流動性有所加強。惠譽發現，這 五家國有銀行在某些方面已有改進。但是，如果更多資產減值，或者信貸增長加速，這些改進是否會回彈仍受到質疑。 如果過度的信貸增長導致資本情況更加脆弱，資產質量的惡化降低了債務償還能力，或資金和流動性的壓力加劇，則可能導致銀行生存力評級的下調。雖然大部分的金融機構都得益於 中國政府管制形式的一般性支持，無論這種支持是與表內/外敞口相關，或者與穩健性限制的嚴格定義相關，但國有銀行都是最大的受益者。然而，如果政府的支持力度下降，生存力 評級就會因為銀行弱點的進一步暴露而面臨壓力。 高級債券和次級債券 高級債券和次級債券的評級對發行銀行的發行人違約評級最為敏感。 子公司和分支機構 Amipeace Limited和Azure Orbit II International Finance Limited的任何項目評級調整均直接取決於中行和交行的發行人違約評級，進而反映出惠譽對中國當局全面及時支持中行和交行的意願或能力的看法改變。 以下是中國五家大型國有商業銀行評級列表： 中國農業銀行： -長期外幣發行人違約評級確認為‘A’；評級展望穩定 -短期外幣發行人違約評級確認為‘F1’ -支持評級確認為‘1’ -支持評級底線確認為‘A’ -生存力評級確認為‘bb’ -發行的150億美元中期票據計劃評級確認為‘A’/‘F1’ -發行的2017年到期、6億元人民幣、票息為4.15%的高級無擔保票據評級確認為‘A’ -發行的2018年到期、4億美元、票息為2.125%的高級無擔保票據評級確認為‘A’ -發行的2020年到期、5億美元、票息為2.75%的高級無擔保票據評級確認為‘A’ 中國銀行 -長期外幣發行人違約評級確認為‘A’；評級展望穩定 -短期外幣發行人違約評級確認為‘F1’ -長期本幣發行人違約評級確認為‘A’；評級展望穩定 -短期本幣發行人違約評級確認為’‘F1’ -支持評級確認為‘1’ -支持評級底線確認為‘A’ -生存力評級確認為’bb’ -發行的高級無擔保存款證計劃評級確認為‘A’/‘F1’ -發行的高級無擔保歐元商業票據和存款證計劃評級確認為‘A’/‘F1’ -發行的高級無擔保中期票據計劃評級確認為‘A’/‘F1’ -發行的高級無擔保協議中期票據（BMTN）計劃長期評級確認為‘A’ -發行的高級無擔保人民幣中期票據（由中國銀行台北分行發行）評級確認為‘A’/‘AA+ (twn)’ -發行的高級無擔保人民幣中期票據（分別由中國銀行倫敦分行/新加坡分行/盧森堡分行/巴黎分行/阿布扎比分行發行）評級確認為‘A’ -發行的高級無擔保美元中期票據（由中國銀行香港分行發行）評級確認為‘A’ -發行的高級無擔保新加坡元中期票據（由中國銀行新加坡分行發行）評級確認為‘A’ -發行的高級無擔保歐元中期票據（由中國銀行匈牙利分行發行）評級確認為‘A’ -發行的巴塞爾III合格二級資本工具次級債券評級確認為‘BBB+’ Amipeace Limited: - 發行的高級、獲得擔保中期票據計劃評級確認為‘A’ -發行的2016年到期、6億美元、票息為2%的擔保中期票據評級確認為‘A’ -發行的2017年到期、3億美元、票息為2.375%的擔保中期票據評級確認為‘A’ -發行的2019年到期、3億美元、票息為3.125%的擔保中期票據評級確認為‘A’ 交通銀行 -長期外幣發行人違約評級確認為‘A’；評級展望穩定 -短期外幣發行人違約評級確認為‘F1’ -支持評級確認為‘1’ -支持評級底線確認為‘A’ -生存力評級確認為‘bb-’ -發行的高級無擔保歐元中期票據計劃（EMTN）（由交通銀行香港分行發行）評級確認為‘A’/‘F1’ -發行的高級無擔保人民幣票據（由交通銀行香港分行發行）評級確認為‘A’ -發行的巴塞爾III合格二級資本工具次級債券評級確認為‘BBB+’ Azure Orbit II International Finance Limited： -發行的高級中期票據計劃評級確認為‘A’ -發行的2019年到期、5億美元、票息為3.375%的高級無擔保中期票據評級確認為‘A’ -發行的2020年到期、 3.85億美元、票息為3.125%的高級無擔保中期票據評級確認為‘A’ -發行的2018年到期、1億歐元高級無擔保中期票據評級確認為‘A’ 中國建設銀行： -長期外幣發行人違約評級確認為‘A’；評級展望穩定 -短期外幣發行人違約評級確認為‘F1’ -長期本幣發行人違約評級確認為‘A’；評級展望穩定 -短期本幣發行人違約評級確認為‘F1’ -支持評級確認為‘1’ -支持評級底線確認為‘A’ -生存力評級確認為‘bb’ -發行的巴塞爾III合格二級資本工具次級債券評級確認為‘BBB+’ 中國工商銀行： -長期外幣發行人違約評級確認為‘A’；評級展望穩定 -短期外幣發行人違約評級確認為‘F1’ -支持評級確認為‘1’ -支持評級底線確認為‘A’ -生存力評級確認為‘bb’ 聯繫人 首席分析師 Grace Wu（胡月明） 高級董事 +852 2263 9919 惠譽國際評級有限公司 香港德輔道中68號萬宜大廈19樓 第二分析師（中國銀行，中國建設銀行） Katie Chen （陳冠如） 聯席董事 +86 10 8517 2135 第二分析師（中國工商銀行，中國交通銀行，中國農業銀行） Jack Yuan （袁牧） 聯席董事 +86 21 5097 3038 評級委員會主席 Tim Roche 高級董事 +61 2 8256 0310 Media Relations: Wai-Lun Wan, Hong Kong, Tel: +852 2263 9935, Email: wailun.wan@fitchratings.com. 欲了解更多資訊，請訪問惠譽官網：www.fitchratings.com 以下發行人沒有參與評級過程或向惠譽提供公開披露之外的其他信息：中國工商銀行 惠譽所有的信用評級都遵守特定限制和免責條款。請參照以下鏈接詳細閱讀這些限制和免責條款：FITCHRATINGS.COM/UNDERSTANDING CREDITRATINGS。此外，有關惠譽的評級定義和評級使用條款，請參見惠譽網站www.fitchratings.com。已出版的評級結果、評級標準和評級方法 可隨時參見上述網站。惠譽的行為準則、保密協定、利益衝突協議、防火墻協議、合規政策和其他相關政策，請參見網站的“行為準則”部分。惠譽可能已向受評機構或其相關第三方 提供了其他許可服務。此類評級服務詳情（評級的首席分析師位於歐盟註冊機構）請參見惠譽網站上該發行人的發行人綜述頁面。 Applicable Criteria Global Bank Rating Criteria (pub. 20 Mar 2015) here Additional Disclosures Solicitation Status here Endorsement Policy here ail=31 ALL FITCH CREDIT RATINGS ARE SUBJECT TO CERTAIN LIMITATIONS AND DISCLAIMERS. PLEASE READ THESE LIMITATIONS AND DISCLAIMERS BY FOLLOWING THIS LINK: here. IN ADDITION, RATING DEFINITIONS AND THE TERMS OF USE OF SUCH RATINGS ARE AVAILABLE ON THE AGENCY'S PUBLIC WEBSITE 'WWW.FITCHRATINGS.COM'. PUBLISHED RATINGS, CRITERIA AND METHODOLOGIES ARE AVAILABLE FROM THIS SITE AT ALL TIMES. FITCH'S CODE OF CONDUCT, CONFIDENTIALITY, CONFLICTS OF INTEREST, AFFILIATE FIREWALL, COMPLIANCE AND OTHER RELEVANT POLICIES AND PROCEDURES ARE ALSO AVAILABLE FROM THE 'CODE OF CONDUCT' SECTION OF THIS SITE. FITCH MAY HAVE PROVIDED ANOTHER PERMISSIBLE SERVICE TO THE RATED ENTITY OR ITS RELATED THIRD PARTIES. DETAILS OF THIS SERVICE FOR RATINGS FOR WHICH THE LEAD ANALYST IS BASED IN AN EU-REGISTERED ENTITY CAN BE FOUND ON THE ENTITY SUMMARY PAGE FOR THIS ISSUER ON THE FITCH WEBSITE.