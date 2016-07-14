更正：惠譽確認六家台灣證券公司評等

(The following statement was released by the rating agency) TAIPEI, July 14 (Fitch) (此新聞稿係取代惠譽於2016年5月18日發佈之版本，差異為於文末加入Global Bank Rating Criteria) 惠譽國際信用評等公司今日確認六家台灣券商的評等，包含亞東證券(亞東證)、康和證券(康和證)、大眾證券(大眾證)、大慶證券(大慶證)、大展證券(大展證)以及宏遠證 券(宏遠證)。同時，惠譽維持康和證的負向評等展望。其他五家公司之評等展望皆為穩定。 惠譽將日盛證券(日盛證)置入負向評等觀察名單，並確認日盛金融控股公司(日盛金)以及日盛國際商業銀行(日盛銀)大多數的評等。詳細的評等結果列示於本新聞稿末。 評等考量 發行人違約評等(IDR)與國內評等 由於台灣經紀市場負面的結構變遷，對於包含亞東證、康和證、大眾證、大慶證、大展證與宏遠證在內的小型台灣券商造成較其大型同業而言更艱鉅的挑戰。主要因為這些小型券商的 經紀業務缺乏規模經濟之效益，並仰賴自營交易所得為其主要獲利來源之一。 惠譽預期，小型券商發生虧損的頻率將逐漸增加。經紀業務相關收入受壓，主因市場交易量與手續費收入持續下滑所致。上升、無預警的市場波動亦對其自營交易獲利造成挑戰。儘管 如此，惠譽認為受評之小型券商其整體信用狀況仍大致維持穩定，此乃基於其強健的吸收損失能力與適切的流動性等穩健的財務條件。 在這些規模較小的券商中，亞東證的評等最高為‘BBB-’，係反映其一貫強勁的資本強度、少量使用借款的企圖，以及在自營交易上有限的風險胃納。然而，該公司的營運模式以 自營交易為核心，其風險調整後報酬較國內同業為低。 康和證評等為‘BB+’，反映該公司相較於國內相近規模同業較分散的經營模式，然其以短期附買回交易支應較大的長期債券投資部位，以致其資本與流動性準備低於平均水準。康 和證的負向評等展望即反映該公司的信用狀況較容易受到股票市場波動、市場風險與流動性風險的影響。 惠譽確認大眾證、大慶證與大展證的‘BB’或‘BBB+(twn)’級評等，以及宏遠證的 ‘BBB(twn)’級評等，係考量各公司大致穩定的信用體質，主因其槓桿倍數持續偏低，且惠譽預期這些公司能夠維持強健的資本緩衝與流動性良好的資產，並以品質良好的債 券以支應其附買回交易部位。宏遠證的評等較低，考量其偏弱且波動度較高的獲利表現，以及該公司較高的市場風險偏好。 日盛證的評等被置入負向評等觀察名單，因惠譽重新評估集團的信用條件。惠譽非常可能會調整評估方式，根據該集團整體信用體質授予包含日盛證、日盛金與日盛銀等各公司相同的 評等，而非現行以日盛證作為日盛金和日盛銀基準評等的評等方式。此方式反映惠譽認為這三家公司的違約高度相關，主因三者間很可能互相提供所需支援。日盛證的評等壓力主要來 自於日盛銀，該行可能弱化集團整體信用體質。明確來說，該行的資產品質與資本水準充足，但市場地位有限。 個別實力評等：日盛銀 日盛銀的個別實力評等取決於集團整體實力，此為以上述評等方法為基礎下之衡量結果。惠譽將日盛銀的個別實力評等置入正向評等觀察，乃基於惠譽預期該行將受惠於集團之資源， 尤其是集團整體的資本、資金融通性，以及日盛證較強健的市場地位與內部資本形成能力。 次順位債券 日盛銀發行之非巴塞爾III的次順位債較其國內長期評等低一個評級，以反映次順位的求償本質及缺乏吸收損失的機制。而日盛銀的巴塞爾III第二類資本債券低於該債券發行人 基準評等兩個評級，其中0個評級代表不履約風險，2個評級代表損失程度。相較於惠譽低一個評級的普遍標準，台灣此類債券低兩個評級，反映了在無法存續時點(point of non-viability)或政府接管時有限的回收可能性。惠譽認為此有限的回收可能性乃因政府通常在資本適足率相當低或2%時才會進行破產程序。上述評等係依據惠譽對 銀行法定資本及相似資本工具之評等準則。 評等敏感性 發行人違約評等與國內評等 若康和證的股票交易風險胃納上升，且債券投資的部位顯著擴張，並弱化其資本體質，惠譽可能調降其評等。若康和證能縮減其自營交易之風險偏好，降低槓桿水準並增強資本實力， 其評等展望可望調整回穩定。 對於小型券商而言，其評等調升的可能性有限，除非該公司可藉由提昇市場地位及服務範疇，以達持續改善獲利品質的效果，然此情況在短至中期實現的可能性有限。反之，若其獲利 持續走軟且風險胃納急遽增加，造成資本水位嚴重弱化，其評等將可能被調降。 在即將採用之同評級方法 (common rating approach) 的基礎下，日盛集團是否能維持其證券業的市場地位以支持集團整體之信用體質，將對日盛證、日盛金以及日盛銀的發行人違約評等與國內評等造成影響。 個別實力評等：日盛銀 在新的評等辦法中，日盛銀的個別實力評等將與集團整體的長期評等維持一致。集團整體信用體質若有任何改變，可能同步影響評等結果。 債券評等 日盛銀的評等若有任何調動，將連帶影響其發行之債券評等 評等結果如下： 日盛證： 長期外幣發行人違約評等(IDR) 確認為 'BBB-'；置入負向評等觀察名單 短期外幣IDR確認為 'F3'；置入負向評等觀察名單 國內長期評等確認為 'A(twn)'；置入負向評等觀察名單 國內短期評等確認為 'F1(twn)'置入負向評等觀察名單 日盛金： 長期外幣發行人違約評等(IDR) 確認為 'BB+'；評等展望 '穩定' 短期外幣IDR確認為 'B' 國內長期評等確認為 'A-(twn)'；評等展望 '穩定' 國內短期評等確認為 'F2(twn)' 日盛銀： 長期外幣發行人違約評等(IDR) 確認為 'BB+'；評等展望 '穩定' 短期外幣IDR確認為 'B' 國內長期評等確認為 'A-(twn)'；評等展望 '穩定' 國內短期評等確認為 'F2(twn)' 個別實力評等確認為 'bb'；置入正向評等觀察名單 次順位債券(非巴塞爾III第二類資本債券)評等確認為 'BBB+(twn)' 次順位債券(巴塞爾III第二類資本債券)評等確認為 'BBB(twn)' 亞東證： 長期外幣發行人違約評等(IDR) 確認為 'BBB-'；評等展望 '穩定' 短期外幣IDR確認為 'F3' 國內長期評等確認為 'A(twn)'；評等展望 '穩定' 國內短期評等確認為 'F1(twn)' 康和證： 長期外幣發行人違約評等(IDR) 確認為 'BB+'；評等展望維持'負向' 短期外幣IDR確認為 'B' 國內長期評等確認為 'A-(twn)'；評等展望維持'負向' 國內短期評等確認為 'F2(twn)' 宏遠證： 國內長期評等確認 'BBB(twn)'； 評等展望 '穩定' 國內短期評等確認為 'F3(twn)' 大眾證： 國內長期評等確認為 'BBB+(twn)'；評等展望 '穩定' 國內短期評等確認為 'F2(twn)' 大慶證： 國內長期評等確認為 'BBB+(twn)'；評等展望 '穩定' 國內短期評等確認為 'F2(twn)' 大展證： 長期外幣發行人違約評等(IDR) 確認為 'BB'；評等展望 '穩定' 短期外幣IDR確認為 'B' 國內長期評等確認為 'BBB+ (twn)'；評等展望 '穩定' 國內短期評等確認為 'F2(twn)' 註：此為中文譯本，若與原英文版本有任何出入，請以英文版為準。 Contact: Primary Analysts Sophia Chen, CFA, CPA (Concord, Ta Ching and Ta Chong) Director +886 2 8175 7604 Fitch Australia Pty Ltd, Taiwan Branch Suite 1306, 13F, 205, Tun Hwa N. Road Taipei Shirley Hsu (Oriental) Associate Director +886 2 8175 7606 Fitch Australia Pty Ltd, Taiwan Branch Suite 1306, 13F, 205, Tun Hwa N. Road Taipei Jenifer Chou, CFA, FRM (Tachan) Director +886 2 8175 7605 Fitch Australia Pty Ltd, Taiwan Branch Suite 1306, 13F, 205, Tun Hwa N. Road Taipei Clark Wu (Jih Sun, JSFH, JSIB and Horizon) Associate Director +886 2 8175 7602 Fitch Australia Pty Ltd, Taiwan Branch Suite 1306, 13F, 205, Tun Hwa N. Road Taipei Secondary Analysts Cherry Huang, CFA (Oriental, Concord, Horizon, Ta Chong, Ta Ching and Tachan) Director +886 2 8175 7603 Jenifer Chou, CFA, FRM (Jih Sun, JSFH and JSIB) Director +886 2 8175 7605 Committee Chairperson Parson Singha, CFA Senior Director +662 108 0151 Media Relations: Wai-Lun Wan, Hong Kong, Tel: +852 2263 9935, Email: wailun.wan@fitchratings.com. Additional information is available on www.fitchratings.com 編輯附註：惠譽國內評等係依該市場需求或於主權評等相對較低的國家中，提供各受評機構相對信用品質指標。該國國內信用風險最低者，其評等為‘AAA’，該國其餘受評機構或 債券之評等即以此作為相對衡量基準。國內評等主要提供予該國市場之國內投資人參考使用，並加註受評機構所屬國家的專屬標記以茲識別，如‘AAA(twn)’即為台灣之國內 評等。因此，不同國家之國內評等無法跨國比較。 Applicable Criteria Global Bank Rating Criteria (pub. 20 Mar 2015) here Global Non-Bank Financial Institutions Rating Criteria (pub. 28 Apr 2015) here National Scale Ratings Criteria (pub. 30 Oct 2013) here Additional Disclosures Solicitation Status here Endorsement Policy here ail=31 ALL FITCH CREDIT RATINGS ARE SUBJECT TO CERTAIN LIMITATIONS AND DISCLAIMERS. PLEASE READ THESE LIMITATIONS AND DISCLAIMERS BY FOLLOWING THIS LINK: here. IN ADDITION, RATING DEFINITIONS AND THE TERMS OF USE OF SUCH RATINGS ARE AVAILABLE ON THE AGENCY'S PUBLIC WEBSITE 'WWW.FITCHRATINGS.COM'. PUBLISHED RATINGS, CRITERIA AND METHODOLOGIES ARE AVAILABLE FROM THIS SITE AT ALL TIMES. 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