惠譽確認英商巴克萊銀行台北分行評等AA+(twn)；並撤銷其評等

(The following statement was released by the rating agency) TAIPEI, July 14 (Fitch) 惠譽國際信用評等公司今日確認英商巴克萊銀行台北分行(巴克萊台北)國內長期評等 ‘AA+(twn)’ ，以及短期評等‘F1+(twn)’，並同時撤銷其評等，主因巴克萊台北預計將於2017年關閉此分行，因此惠譽亦不再授予評等。 主要評等考量－國內評等 巴克萊台北的評等與評等展望與母公司巴克萊銀行(‘A’/Stable)的評等一致，以反映巴克萊台北做為母公司分行的法律地位，以及兩者在營運上高度整合的本質。在台灣 主管機關法規規範下，總行亦有法律義務於分行的財務狀況無法支應時予以流動性支援，並達到主管機關所要求的最低資本水準。 關於巴克萊銀行主要評等考量以及評等敏感性，請詳參惠譽網站www.fitchratings.com於2016年6月14日公佈之新聞稿 ‘Fitch Affirms Barclays Bank at 'A'; Outlook Stable’。 評等敏感性－國內評等 由於評等已撤銷，評等敏感性亦不適用。 Contact: Primary Analyst Jenifer Chou, CFA, FRM Director +886 2 8175 7605 Fitch Australia Pty Ltd, Taiwan Branch Suite 1306, 13F, Tun Hwa N. Rd., Taipei Secondary Analyst Cherry Huang, CFA Director +886 2 8175 7603 Committee Chairperson Ambreesh Srivastava Senior Director +65 6796 7218 Additional information is available on www.fitchratings.com Media Relations: Wai-Lun Wan, Hong Kong, Tel: +852 2263 9935, Email: wailun.wan@fitchratings.com. 編輯附註：惠譽國內評等係依該市場需求或於主權評等相對較低的國家中，提供各受評機構相對信用品質指標。該國國內信用風險最低者，其評等為‘AAA’，該國其餘受評機構或 債券之評等即以此作為相對衡量基準。國內評等主要提供予該國市場之國內投資人參考使用，並加註受評機構所屬國家的專屬標記以茲識別，如‘AAA(twn)’即為台灣之國內 評等。因此，不同國家之國內評等無法跨國比較。 Applicable Criteria Exposure Draft: Global Bank Rating Criteria (pub. 14 Apr 2016) here Global Bank Rating Criteria (pub. 20 Mar 2015) here National Scale Ratings Criteria (pub. 30 Oct 2013) here Additional Disclosures Solicitation Status here Endorsement Policy here ail=31 ALL FITCH CREDIT RATINGS ARE SUBJECT TO CERTAIN LIMITATIONS AND DISCLAIMERS. PLEASE READ THESE LIMITATIONS AND DISCLAIMERS BY FOLLOWING THIS LINK: here. IN ADDITION, RATING DEFINITIONS AND THE TERMS OF USE OF SUCH RATINGS ARE AVAILABLE ON THE AGENCY'S PUBLIC WEBSITE 'WWW.FITCHRATINGS.COM'. PUBLISHED RATINGS, CRITERIA AND METHODOLOGIES ARE AVAILABLE FROM THIS SITE AT ALL TIMES. FITCH'S CODE OF CONDUCT, CONFIDENTIALITY, CONFLICTS OF INTEREST, AFFILIATE FIREWALL, COMPLIANCE AND OTHER RELEVANT POLICIES AND PROCEDURES ARE ALSO AVAILABLE FROM THE 'CODE OF CONDUCT' SECTION OF THIS SITE. FITCH MAY HAVE PROVIDED ANOTHER PERMISSIBLE SERVICE TO THE RATED ENTITY OR ITS RELATED THIRD PARTIES. DETAILS OF THIS SERVICE FOR RATINGS FOR WHICH THE LEAD ANALYST IS BASED IN AN EU-REGISTERED ENTITY CAN BE FOUND ON THE ENTITY SUMMARY PAGE FOR THIS ISSUER ON THE FITCH WEBSITE.