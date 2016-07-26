惠譽發布豐匯租賃評級為‘B’；及其特殊目的機構之票據評級

(The following statement was released by the rating agency) TAIPEI/HONG KONG, July 26 (Fitch) 惠譽評級發布中國的豐匯租賃有限公司（豐匯）的長期發行人違約評級為‘B’級，短期發行人違約評級為‘B’級，展望穩定。 惠譽同時發布將由Silver Sparkle Limited（Silver Sparkle）發行的高級無抵押票據‘B(EXP)’ 的預期評級及其回收率評級‘RR4’，Sliver Sparkle是代表豐匯在海外發行票據的特殊目的機構。 豐匯位於中國北京，於2009年底開始開展貸款業務。公司提供設備租賃和委託貸款，到2015年底兩者分別占總貸款的66%和34%。公司的業務覆蓋全中國，在山東省和北 京市的份額較大。2015年底，公司的所有權發生變化，于深圳上市的金洲慈航集團購買了豐匯90%的股份。金洲慈航集團原從事珠寶設計、經銷和銷售。 Sliver Sparkle擬發行的票據將由豐匯提供無條件且不可撤銷的擔保，豐匯計劃將票據所得收益用於一般公司用途，包括海外投資。該票據的評級與豐匯的長期發行人違約評級相當， 其回收率評級為'RR4'，反映其平均之回收水準。擬發行的票據的最終評級將取決於惠譽最終收到的文件與此前已收到的文件的一致程度。 關鍵評級驅動因素 豐匯的發行人違約評級及Sliver Sparkle的高級票據 豐匯的發行人違約評級，相較其他較高評級者，反映出其資金和流動性較弱丶風險偏好較高。豐匯依賴資產證券化及資管產品融資，容易受到相關貸款資產質量的影響。其流動性易受 中國未來可能出現的流動性不穩定情況的影響。惠譽認為，公司的資產增長超過資本收益、信貸組合集中於電力、燃氣和自來水供應商以及房地產業、風控體制相較較高評級者仍有進 一步完善的空間，均表明其風險偏好較高。 惠譽認為公司的經營和管理質量對於其評級而言是次要因素。近期公司股東的變化、經營績效尚短的管理團隊、採用不同於國際會計準則的中國會計準則均顯示出公司治理仍在發展中 。 評級將公司對抵押資產的謹慎使用、資金多樣性的改善、盈利能力高的正面因素考慮在內。但是，盈利能力可能無法全面地反應貸款總規模快速增長的內在風險，因此在經濟嚴重衰退 或市場壓力時，公司的資金或信貸成本大幅上升，盈利能力將可能無法維持。 貸款損失準備是基於實際違約，可能不足以應對意外損失。所有貸款均為完全抵押，但是向違約客戶回收款項可能是很長的過程。截至2015年底，豐匯的不良貸款率（逾期90天 ）為2.8%，準備金對總貸款比率為1.7%。 Silver Sparkle發行的擔保票據構成豐匯的一般、無抵押和非次級債務，並將與豐匯的其他所有現有及未來的無抵押和非次級債務具有同等位次。 評級敏感性 豐匯的發行人違約評級及Sliver Sparkle的高級票據 如果豐匯的資金和流動性水平持續改善，並且資產增長相對於內部資金生成減緩，則有可能觸發正面評級行動。 如果流動性和資產質量弱化，或風險偏好程度擴大，則可能導致評級下調。 因Silver Sparkle發行的高級票據是由豐匯提供擔保，若該擔保者之評級有任何調整，或該高級票據的發行金額較擔保者之非抵押資產過高，將對該票據評級造成直接影響。 聯繫人： 首席分析師 Shirley Hsu（許書瑜） 聯席董事 +886 2 81757606 澳洲商惠譽有限公司台灣分公司 台北敦化北路205號13層1306室 第二分析師 Leo Wah 董事 +852 2263 9951 評級委員會主席 Tim Roche 高級董事 +61 2 8256 0310 Media Relations: Wai-Lun Wan, Hong Kong, Tel: +852 2263 9935, Email: wailun.wan@fitchratings.com. 詳情參見 www.fitchratings.com Applicable Criteria Global Non-Bank Financial Institutions Rating Criteria (pub. 15 Jul 2016) here Additional Disclosures Solicitation Status here Endorsement Policy here ail=31 ALL FITCH CREDIT RATINGS ARE SUBJECT TO CERTAIN LIMITATIONS AND DISCLAIMERS. PLEASE READ THESE LIMITATIONS AND DISCLAIMERS BY FOLLOWING THIS LINK: here. IN ADDITION, RATING DEFINITIONS AND THE TERMS OF USE OF SUCH RATINGS ARE AVAILABLE ON THE AGENCY'S PUBLIC WEBSITE 'WWW.FITCHRATINGS.COM'. PUBLISHED RATINGS, CRITERIA AND METHODOLOGIES ARE AVAILABLE FROM THIS SITE AT ALL TIMES. FITCH'S CODE OF CONDUCT, CONFIDENTIALITY, CONFLICTS OF INTEREST, AFFILIATE FIREWALL, COMPLIANCE AND OTHER RELEVANT POLICIES AND PROCEDURES ARE ALSO AVAILABLE FROM THE 'CODE OF CONDUCT' SECTION OF THIS SITE. FITCH MAY HAVE PROVIDED ANOTHER PERMISSIBLE SERVICE TO THE RATED ENTITY OR ITS RELATED THIRD PARTIES. DETAILS OF THIS SERVICE FOR RATINGS FOR WHICH THE LEAD ANALYST IS BASED IN AN EU-REGISTERED ENTITY CAN BE FOUND ON THE ENTITY SUMMARY PAGE FOR THIS ISSUER ON THE FITCH WEBSITE.