惠譽確認英大財險‘A-’的評級，展望穩定

(The following statement was released by the rating agency) HONG KONG, August 23 (Fitch) 本文章英文原文最初於2016年8月15日發布于：<a href="https://www.fitchratings.com/site/pr/1010382">Fitch Affirms Yingda Taihe Property Insurance at 'A-'; Outlook Stable 惠譽評級已確認中國的英大泰和財產保險股份有限公司（英大財險）的保險公司財務實力評級為‘A-’，評級展望穩定。 關鍵評級驅動因素 確認評級表明英大財險能夠維持經營盈利並穩步改善資本金水平。英大財險的評級是在其自身獨立信用評估的基礎上上調一個子級得到的，這是因為國有電力企業國家電網公司（國家 電網，A+/展望穩定）對其持股99.4%，國家電網通過多個全資子公司（包括英大國際控股集團有限公司）持有英大財險。 惠譽預計英大財險將繼續通過國家電網獲取一大部分的優質業務。來自國家電網的良好承保業績，彌補了競爭激烈的交強險業務帶來的承保損失。惠譽認為，鑒於英大財險的運營規模 有限，其車險業務組合的承保盈利能力難以大幅提升。英大財險的整體承保利潤率在2015年依然保持穩定，儘管其賠付率因為交強險而略微上升。根據未經審計的財務報表，20 16年上半年公司的綜合成本率為92%（2015年為101%）。 按照凈保費槓桿率衡量，2015年英大財產改善了其資本金水平。持續的內生盈餘增長且凈保費增速放緩使得公司將凈保費槓桿率由2014年的2.1倍降低至1.7倍。按照中 國風險導向的償付能力體系（償二代）框架計算，2016年上半年公司的法定資本比率約為152%，高於100%的最低監管要求。 惠譽預計英大財險將保持充足的緩衝資本，用以抵擋可由其商業財產保險敞口較大所致的極端承保波動。按照惠譽FBM模型計算，2015年公司的資本金水平為“充足”。鑒於英 大財險的資本緩衝並不是很高，公司需依靠再保險來強化其承保能力及緩解承保波動性。2015年公司的風險分出比率約為12%。在2016年，考慮到公司的巨災風險敞口，英 大財險提高了非水巨災超賠再保險合約的保護限額。 英大財險保持著穩定的流動性，以滿足與其短尾保險責任的索賠相關的現金流出。2015年公司持有的流動資產約為凈賠款準備金的117%。 評級敏感性 評級下調的觸發因素包括： - 股權結構發生重大變化，國家電網失去對英大財險的控股權 - 英大財險的承保利潤率持續降低，並且綜合成本率高於105% - 再保險保護不足導致巨災風險大幅增加 - 英大財險的緩衝資本減少，且惠譽FBM模型計算得出的資本金評分下降且持續低於‘充足’水平。 評級上調的觸發因素包括，英大財險有能力： - 將FBM模型計算的風險導向資本金水平提升到‘良好’ 或以上水平 - 提高承保利潤的穩定性，如綜合成本率持續低於95%，且 - 拓寬分銷網絡的覆蓋面。 聯繫人： 首席分析師 Terrence Wong（王長泰） 董事 +852 2263 9920 惠譽國際評級有限公司 香港中環德輔道中68號萬宜大廈19樓 第二分析師 Jeffrey Liew（劉思淇） 高級董事 +852 2263 9939 評級委員會主席 Wan Siew Wai 高級董事 +65 6796 7217 Media Relations: Wai-Lun Wan, Hong Kong, Tel: +852 2263 9935, Email: wailun.wan@fitchratings.com. 媒體關係：Wai-Lun Wan（尹偉倫），香港，電話：+852 2263 9935，郵件： wailun.wan@fitchratings.com. 詳情參見www.fitchratings.com 適用標準 Insurance Rating Methodology (pub. 17 May 2016) 更多披露 Dodd-Frank Rating Information Disclosure Form Solicitation Status Endorsement Policy 惠譽所有的信用評級都遵守特定限制和免責條款。請參照以下鏈接詳細閱讀這些限制和免責條款：FITCHRATINGS.COM/UNDERSTANDING CREDITRATINGS。此外，有關惠譽的評級定義和評級使用條款，請參見惠譽網站www.fitchratings.com。已出版的評級結果、評級標準和評級方法 可隨時參見上述網站。惠譽的行為準則、保密協定、利益衝突協議、防火墻協議、合規政策和其他相關政策，請參見網站的“行為準則”部分。惠譽可能已向受評機構或其相關第三方 提供了其他許可服務。此類評級服務詳情（評級的首席分析師位於歐盟註冊機構）請參見惠譽網站上該發行人的發行人綜述頁面。 地址：30 North Colonnade, London, E14 5GN 注意：本新聞稿為中文譯本。如有疑問，請以英文版本為準。 Applicable Criteria Insurance Rating Methodology (pub. 17 May 2016) here Additional Disclosures Solicitation Status here Endorsement Policy here ail=31 ALL FITCH CREDIT RATINGS ARE SUBJECT TO CERTAIN LIMITATIONS AND DISCLAIMERS. PLEASE READ THESE LIMITATIONS AND DISCLAIMERS BY FOLLOWING THIS LINK: here. IN ADDITION, RATING DEFINITIONS AND THE TERMS OF USE OF SUCH RATINGS ARE AVAILABLE ON THE AGENCY'S PUBLIC WEBSITE 'WWW.FITCHRATINGS.COM'. PUBLISHED RATINGS, CRITERIA AND METHODOLOGIES ARE AVAILABLE FROM THIS SITE AT ALL TIMES. FITCH'S CODE OF CONDUCT, CONFIDENTIALITY, CONFLICTS OF INTEREST, AFFILIATE FIREWALL, COMPLIANCE AND OTHER RELEVANT POLICIES AND PROCEDURES ARE ALSO AVAILABLE FROM THE 'CODE OF CONDUCT' SECTION OF THIS SITE. FITCH MAY HAVE PROVIDED ANOTHER PERMISSIBLE SERVICE TO THE RATED ENTITY OR ITS RELATED THIRD PARTIES. DETAILS OF THIS SERVICE FOR RATINGS FOR WHICH THE LEAD ANALYST IS BASED IN AN EU-REGISTERED ENTITY CAN BE FOUND ON THE ENTITY SUMMARY PAGE FOR THIS ISSUER ON THE FITCH WEBSITE.